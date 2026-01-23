Begin typing your search above and press return to search.
    23 Jan 2026 9:23 AM IST
    23 Jan 2026 9:23 AM IST

    തും​ബെ കോ​ള​ജ് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ജോ​ലി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ർ

    കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എ.​ഐ ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ, തും​ബെ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​നു​മാ​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്
    തും​ബെ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എ.​ഐ ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ, തും​ബെ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​നു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഗ​ൾ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള തും​ബെ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എ.​ഐ ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​റും തും​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​നു​മാ​യി സു​പ്ര​ധാ​ന ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ തും​ബെ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​റി​ന്റെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ അം​ഗീ​കൃ​ത ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം, ഓ​ൺ ദ ​ജോ​ബ് ട്രെ​യി​നി​ങ്, ഷോ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 20 ശ​ത​മാ​നം പേ​രെ തും​ബെ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മി​ക്കും. സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ഫാ​ക്ക​ൽ​ട്ടി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, ഗ​വേ​ഷ​ണം, സി.​എം.​ഇ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കും.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം യ​ഥാ​ർ​ഥ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നും ക​രാ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി​ഗ്രി​യോ​ടൊ​പ്പം ഉ​റ​പ്പു​ള്ള ക​രി​യ​റും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഗ​ൾ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. മ​ണ്ട വെ​ങ്ക​ട്രാ​മ​ണ പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​െ​എ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഭാ​വി​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക്കാ​യി പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ തും​ബെ കോ​ള​ജ് ഡീ​ൻ പ്ര​ഫ. അ​മീ​ർ സൈ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ത​ന്നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്പ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് (ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ) അ​ക്ബ​ർ മൂ​യ്​​ദീ​ൻ തും​ബെ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​എ​സ്​​സി ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ബി.​എ​സ്​​സി ഇ​ൻ അ​പ്ലൈ​ഡ് എ.​ഐ ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ, മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് എ.​ഐ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മാ​റ്റി​ക്സ് എ​ന്നീ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് www.gmu.ac.ae.

