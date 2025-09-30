Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 6:28 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 6:28 PM IST

    മൂന്ന്​ പതിറ്റാണ്ട്​ നീണ്ട പ്രവാസം: അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ നാട്ടിലേക്ക്

    മൂന്ന്​ പതിറ്റാണ്ട്​ നീണ്ട പ്രവാസം: അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ നാട്ടിലേക്ക്
    അബ്ദുർറഹ്മാന്‍

    Listen to this Article

    അബൂദബി: നീണ്ട 32 വർഷം ഒരേ കമ്പനിയിൽ ജോലിയിൽ തുടരുകയെന്നത്​ പ്രവാസ ലോകത്ത്​ അപൂർവ കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ്​. ജീവനക്കാരനും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള അത്രമേൽ ഇഴയടുപ്പമുണ്ടെങ്കിലേ അത്​ സാധ്യമാകൂ​. അത്തരത്തിൽ ആർദ്രമായ സ്​നേഹ ബന്ധത്തിന്‍റെ കഥ പറഞ്ഞ കോട്ടക്കൽ ചെറുകുന്ന്​ സ്വദേശി അബ്ദുർറഹ്മാന്‍ മുക്രി പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്​ നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങുകയാണ്​.

    1993ലാണ്​ അബ്​ദുർഹ്​മാൻ മുക്രിയുടെ പ്രവാസത്തിന്‍റെ തുടക്കം. അന്ന് മുതല്‍ ഇന്ന് പിരിയുംവരെ അബൂദബി മീഡിയ ഓഫിസില്‍ തന്നെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജോലി. ഈ നീണ്ട കാലയളവില്‍ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായി നിരവധി സൗഹൃദവലയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയനേട്ടമായി അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ കരുതുന്നു.

    ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രവാസികളോട് കാണിക്കുന്ന അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും സ്വന്തം നാടുപോലെ സ്വാതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനും ജോലിചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഈ നാടിനെ വിട്ടുപിരിയുന്നതില്‍ വിഷമമുണ്ടെന്നും അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ പറയുന്നു.

    പ്രവാസം തുടങ്ങിയത് മുതൽ തന്നെ സാഹൂമിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തങ്ങളിൽ സജീവമാണ് അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍. കുഴിപ്പുറം മഹല്ല് ക്രസന്‍റ്​ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, കെ.എം.സി.സി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ്​, കെ.എം.സി.സി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​, കെ.എം.സി.സി ജില്ല സെക്രട്ടറി, കെ.എം.സി.സി ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ തുടങ്ങിയ ചുമതലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. നാട്ടിലും സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമാകാനാണ് അബ്ദുല്‍ റഹ്മാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാര്യ മൈമൂന. മക്കൾ: ഡോ. റസീന (ഓര്‍ക്കിഡ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ -മലപ്പുറം), റമീസ്, റാഷിദ്‌, റംഷാദ് (അബൂദബി).

    photo: Abdurahman

    TAGS:kmccAbu DhabiUAE Newsreturns home after 30 years of exileKottakkal native
