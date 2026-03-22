    U.A.E
    date_range 22 March 2026 8:06 AM IST
    date_range 22 March 2026 8:06 AM IST

    അരനൂറ്റാണ്ട്​ പിന്നിട്ട പ്രവാസം; മുഹമ്മദലി ഇന്ന്​ മടങ്ങും

    1971ലാണ്​ ദുബൈയിൽ ലോഞ്ചിൽ വന്നിറങ്ങിയത്​
    മുഹമ്മദലി

    ദുബൈ: പ്രവാസത്തിന്‍റെ ആദ്യകാലത്ത്​ സാഹസികമായി യു.എ.ഇയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന്​ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത തൃശൂർ പുത്തൻചിറ സ്വദേശി മുഹമ്മദലി അരിപ്പുറത്ത്​ ഞായറാഴ്ച ജന്മനാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങുന്നു. മുംബൈ വഴി ഗൾഫി​ലേക്ക്​ ലോഞ്ചിലാണ്​ അദ്ദേഹം യാ​ത്ര ചെയ്തത്​. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ അധികൃതർ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്​​ യാത്ര മുടങ്ങി.

    എന്നാൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചുപോക്കിന്​ അനുവദിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും ലോഞ്ചിൽ കയറി ഗൾഫിലേക്ക്​ പുറപ്പെട്ടു. 1971ൽ ദുബൈയിൽ പ്രവാസിയായി വന്നിറങ്ങി. അബൂദബിയിൽ പിതൃസഹോദരന്‍റെ ഹോട്ടലിലാണ്​ ആദ്യം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്​. പിന്നീട്​ 1974ൽ ‘അഡ്​മ’യിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. നാലുവർഷത്തിന്​ ശേഷം സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി. അൽ ഇമാം ഓട്ടോ സ്​പെയർപാർട്​സ്​ ആയിരുന്നു പാർട്​ണർഷിപ്പിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം. കഴിഞ്ഞ മാസംവരെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ പ്രവർത്തിച്ചു. വലിയ സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഏറെ സംതൃപ്തിയോടെയാണ്​ യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന്​ മടങ്ങുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 1981 മുതൽ ഭാര്യയും മക്കളും പലപ്പോഴും അബൂദബിയിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. മക്കളുടെ വിവാഹശേഷം കഴിഞ്ഞ 17വർഷമായി ഭാര്യ മെഹ്​റുന്നിസ പ്രവാസത്തിൽ കൂട്ടിനുണ്ട്​​. മൂന്ന്​ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരും വിവഹിതരായി കുടുംബമായി കഴിയുകയാണ്​.

    ചെറിയ ശാരീരിക വിശമതകളോടെയാണ്​ മുഹമ്മദലി നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങുന്നത്​. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാട്ടിൽ കഴിയാമെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ്​ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം പിന്നിട്ട പ്രവാസത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്​ അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിക്കുന്നത്​.

    TAGS:newsgulfUAEexile
    News Summary - After half a century of exile; Muhammad Ali will return today
