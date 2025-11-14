Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 6:36 AM IST

    നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പ്ര​വാ​സം; മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​

    നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പ്ര​വാ​സം; മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​
    മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍

    അ​ബൂ​ദ​ബി: നാ​ല​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​മു​മ്പ്, കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ 1979 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ പ​ത്തി​നാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി എം.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മ​യി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ല്‍ ബ​തീ​ന്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​​ടെ ഭാ​ണ്ഡ​ക്കെ​ട്ട് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ട്ട്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഗ​ള്‍ഫി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് വ​ര​വേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​തു​മു​ത​ല്‍ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും താ​മ​സ​വു​മെ​ല്ലാം അ​താ​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ വ​ക​യാ​യി​രി​ക്കും.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍

    1960ക​ളി​ല്‍ ലോ​ഞ്ചി​ല്‍ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ പി​താ​വ് അ​ഹ്മ​ദ്​ മു​സ്​‌​ല്യാ​രു​ടെ പാ​ത പി​ന്‍പ​റ്റി​യാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മ​യി​ലും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പ​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​ണ്ട​ത്തോ​ട് പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഇ​സ്മ​യി​ല​ന്​ പ​ക്ഷേ, കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​ര്യ​മാ​യ ജോ​ലി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ല​യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്​ ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷം. 1982ല്‍ ​നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഡ്രി​ല്ലി​ങ് ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ റി​ഗ്ഗ​ര്‍ ഹെ​ല്‍പ്പ​റാ​യാ​ണ്​ തു​ട​ക്കം. പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം ഈ ​ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ല്‍ മ​ന്‍സൂ​രി സ്​​പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റി​ങ് ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ എ.​ഡി.​ടി ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ആ​യി 33 വ​ർ​ഷം. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യാ​ര്‍ഥം ഖ​ത്ത​റി​ലും അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. മ​റ്റ് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​രാ​ജ്യ​വും അ​തി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ഇ​സ്മ​യി​ല്‍ സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ മു​ഖേ​ന കു​ടും​ബ സ​മേ​തം ഹ​ജ്ജ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചും സേ​വ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലും കു​ടും​ബ​സ​മേ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു ജീ​വി​തം. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ല്‍ കൃ​ഷി​യു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. കു​ട്ടി​യ​ത്ത് സാ​റ​യാ​ണ് മാ​താ​വ്. ഭാ​ര്യ സൈ​റ. ഇ​ഷ്ഫാ​ഖ്, ഇ​സ്ദി​ഹാ​ര്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന, ഇ​ഹ്‌​സാ​ന്‍ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

