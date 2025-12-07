Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 6:50 AM IST

    35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം; മു​ബാ​റ​ക് ഇ​മ്പാ​ർ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്

    35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം; മു​ബാ​റ​ക് ഇ​മ്പാ​ർ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്
    മു​ബാ​റ​ക്

    അ​ജ്മാ​ൻ: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മു​ബാ​റ​ക് ഇ​മ്പാ​ർ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്നു. 1991ലാ​ണ് ചാ​വ​ക്കാ​ട് ഇ​മ്പാ​റ​ക്ക് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​യു​ടെ മൂ​ത്ത മ​ക​നാ​യ മു​ബാ​റ​ക് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി ബോം​ബെ വ​ഴി യു.​എ.​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഷി​പ് ചാ​ന​ലി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​യി​ലേ​ക്ക് ക​സി​ന്‍റെ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു വി​സ. ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റി ആ​റു​മാ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മു​ബാ​റ​ക്കി​ന് ഡ്രൈ​വി​ങ്‌ ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം അ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്ത ശേ​ഷം പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. സ്വ​ന്തം പി​താ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഡ്രീം ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ത്​ വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ​ത​ന്നെ മ​റ്റൊ​രു റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. താ​മ​സി​യാ​തെ മ​റ്റൊ​രു ജ​ന​റ​ൽ ട്രേ​ഡി​ങ്​ സ്ഥാ​പ​ന​വും തു​ട​ങ്ങി.

    എ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ചാ​രി​ച്ച പോ​ലെ വി​ജ​യം ക​ണ്ടി​ല്ല. അ​തോ​ടെ ബി​സി​ന​സ് വി​ട്ട് ട്രൈ​ല​ർ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റി. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ആ ​ജോ​ലി മ​തി​യാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് 2005ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മോ​ർ ഡാ​റ്റാ റി​ക്ക​വ​റി എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന​ത്. 20 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം അ​വി​ടെ തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​നി നാ​ട് പി​ടി​ക്കാം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ നി​ര​വ​ധി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ബാ​റ​ക് ഇ​മ്പാ​ർ​ക്ക്. ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ഗോ​ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ, ഇ​ൻ​കാ​സ്, പ്ര​ച​ര ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ചാ​വ​ക്കാ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, മു​തു​വ​ട്ടൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ, സ​മ​ദ​ർ​ശി​നി തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടെ പ്ര​മു​ഖ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​ൺ​സോ​ൾ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ളി​ന്‍റെ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​ണ്. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി പാ​ഷ​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് മു​ബാ​റ​ക്.

    ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ഇ​ഷ്ട​വി​നോ​ദ​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ക്ലി​ക്ക്സ് വേ​ൾ​ഡ് ദു​ബൈ എ​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സം വി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ മി​ക​ച്ച ഒ​രു ഉ​ൽ​പ​ന്നം ക​ണ്ടെ​ത്തി ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹം. ജ​സീ​റ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. മ​ക്ക​ൾ: ഫാ​ത്തി​മ മെ​ഹ്ജ​ബി​ൻ, മ​ർ​വാ​ൻ ഇ​മ്പാ​ർ​ക്ക്, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ ഇ​മ്പാ​ർ​ക്ക്.

    TAGS:pravasiUAEreturns homeexile
