Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:11 AM IST

    സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ.​ഐ​യു​ടെ വ​ര​വി​ൽ പേ​ടി​യു​ണ്ട് -കെ.​എ​സ് ചി​ത്ര

    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ് ഗാ​യി​ക
    afraid of the arrival of AI in the music industry - K.S. Chitra
    ദു​ബൈ​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഗാ​യി​ക കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര

    ദു​ബൈ: സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ.​ഐ​യു​ടെ വ​ര​വി​ൽ പേ​ടി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗാ​യി​ക കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​​ന്ന സം​​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ചി​ത്ര. പാ​ട്ടി​ലും സി​നി​മ​യി​ലു​മൊ​ക്കെ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ വ​ര​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​മാ​യാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​റ്റി​നെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.

    പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ഗാ​യ​ക​ർ പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വേ​ദി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് പേ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ പാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് അ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട​ത് -അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന്റെ മേ​ന്മ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ താ​നി​പ്പോ​ഴും സം​ഗീ​ത പ​രി​ശീ​ല​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് ചി​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൈം​ലെ​സ് മെ​ല​ഡീ​സ് എ​ന്ന ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ചി​ത്ര ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ​ദേ​വ​സ്സി, ഹ​രി​ശ​ങ്ക​ർ, ശ്രീ​രാ​​ഗ്, രാ​ജേ​ഷ് ചേ​ർ​ത്ത​ല, അ​നാ​മി​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ സം​​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഷി​നോ​യ് സോ​മ​ന്‍, അ​ഭി വേ​ങ്ങ​ര, സ​ല്‍ജി​ന്‍ ക​ള​പ്പു​ര, സാം ​ദേ​വ​സി, ക​ണ്ണ​ന്‍ ര​വി, താ​രാ​നാ​ഥ് റാ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    TAGS:Artificial IntelligenceUAE NewsKS Chithramusic industryLatest News
    News Summary - afraid of the arrival of AI in the music industry - K.S. Chitra
