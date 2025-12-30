Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:35 AM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23; ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് സൗ​ദി​യി​ൽ​ ജ​നു​വ​രി ആ​റ്​ മു​ത​ൽ

    • റി​യാ​ദി​ലും ജി​ദ്ദ​യി​ലു​മാ​യി ജ​നു. 25 വ​രെ
    • 16 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (എ.​എ​ഫ്.​സി) അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് കി​ക്കോ​ഫി​ന് ഇ​നി എ​ട്ട്​​ ദി​വ​സം.

    ജ​നു​വ​രി ആ​റ്​ മു​ത​ൽ 25 വ​രെ​യാ​ണ് ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ലും ജി​ദ്ദ​യി​ലും അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട ഒ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ 16 ദേ​ശീ​യ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സൗ​ദി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​​ന്റെ www.the-afc.com എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും.

    റി​യാ​ദി​ലെ അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സി​റ്റി സ​്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും അ​ൽ​ശ​ബാ​ബ് ക്ല​ബ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​മാ​യി 12 ഗ്രൂ​പ്പ്-​സ്​​റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​ഫൈ​സ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​വും ഫൈ​ന​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ലെ ഓ​ക്സി​ല​റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സെ​മി ഫൈ​ന​ലു​ക​ളും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ലേ​ഓ​ഫും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. 2027ൽ ​സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്.

