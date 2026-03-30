    U.A.E
    date_range 30 March 2026 8:39 AM IST
    date_range 30 March 2026 8:39 AM IST

    പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ; പൂർവ സ്ഥിതിയിൽ ദുബൈയിലെ റോഡുകൾ

    എല്ലാ റോഡുകളും പൂർണമായും ഗതാഗത യോഗ്യമായതായി ആർ.ടി.എ​
    ദുബൈ: മഴ മാറിയതോടെ എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന റോഡ്​ ശൃംഖലകളും പ്രദേശങ്ങളും പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിച്ചതായി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) അറിയിച്ചു. മഴയിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയ ആഘാതങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നേരിടാൻ ആർ.ടി.എയുടെ 1300 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണയോടെ 100 എമർജൻസി വാഹനങ്ങൾ, 5,00 വാട്ടർ ടാങ്കറുകൾ, 380ലധികം പമ്പുകൾ എന്നിവയാണ്​ എമിറേറ്റിലുടനീളം വിന്യസിച്ചിരുന്നത്​. മഴയെത്തും മുമ്പ്​ തന്നെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക്​ തുടക്കമിട്ടിരുന്നതായി ആർ.ടി.എയുടെ റോഡ്​സ്​ ഡയറക്ടർ ഹമദ്​ അലി അൽ ഷഹി പറഞ്ഞു. നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 14 ലധികം പ്രദേശങ്ങളിൽ ആർ.ടി.എ നൂതന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ മ​ഴയെത്തും മുമ്പ്​ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഡ്രൈനേജുകളുടെ പ്രവേശന​ കവാടങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക, ആഴമേറിയ ടണൽ ഡ്രൈനേജ്​ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള പമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ താൽകാലികമായ കണക്ഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ദുബൈ ക്രീക്കിലേക്കും​ ജലപാതകളിലേക്കും വെള്ളമൊഴുകാനുള്ള പോയിന്‍റുകൾ വർധിപ്പിക്കൽ, അധികമായുള്ള മഴവെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുക്കാനും ഡ്രൈനേജ്​ ശൃംഖലയുടെ സമ്മർദം കുറക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ താൽകാലിക കുളങ്ങൾ നിലനിർത്തൽ തുടങ്ങിയവ മുൻകരുതൽ നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടും.

    കൂടാതെ ദുബൈ പൊലീസ്​, ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, സിവിൽ ഡിഫൻസ്​, ദുബൈ കോർപറേഷൻ ഫോർ ആംബുലൻസ്​ സർവിസസ്​, മറ്റ്​ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ പങ്കാളികൾ, റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ മേഖലകൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച്​ സമഗ്രമായ രക്ഷാ പദ്ധതികളും ആർ.ടി.എ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതോറിറ്റിയുടെ കൺട്രോൾ സെന്‍ററിലെ സംയുക്​ത കമാൻഡ്​ റൂമുകളിലുടെയാണ്​ കാലാവസ്ഥ പ്രതികരണ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്​. വേഗത്തിലുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൽ, ധ്രുത പ്രതികരണ സേനകൾക്ക്​ നിർദേശം നൽകുന്നതിന്​ ഡാറ്റകളുടെ വിശകലനം, ബിഗ്​ ഡാറ്റ വിലയിരുത്തലുകൾ, മുൻ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുളള അനുഭവ പാഠങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള 10,000ത്തിലധികം ക്യാമറകളെയും കേന്ദ്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്ന്​ അൽ ഷെഹി പറഞ്ഞു.

