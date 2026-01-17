Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 7:35 AM IST

    അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ചേ​ലേ​രി​ക്ക്​ സ്വീ​ക​ര​ണം

    അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ചേ​ലേ​രി​ക്ക്​ സ്വീ​ക​ര​ണം
    യു.​എ.​ഇ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല മു​സ്​​ലിം​ ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ചേ​ലേ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ക​ലു​ഷി​ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വെ​റു​പ്പും അ​പ​ര വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ​യും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ മ​തേ​ത​ര സ​മൂ​ഹം ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ചേ​ലേ​രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹ്ര​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം​ യു.​എ.​ഇ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ.ഹാ​ഷിം നൂ​ഞ്ഞേ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ഖാ​ലി​ദ് ഹാ​ജി വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​സീ​ർ കു​നി​യി​ൽ ഷാ​ർ​ജ, ഒ. ​മൊ​യ്തു ദു​ബൈ, അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, ടി.​പി അ​ബ്ബാ​സ് ഹാ​ജി, സാ​ലി​ഹ് അ​ജ്മാ​ൻ, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ഷാ​ർ​ജ, എം.​ബി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ, ജ​സീ​ർ ഫു​ജൈ​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ, റ​ഹ​ദാ​ദ് മൂ​ഴി​ക്ക​ര, ബ​ഷീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, റ​ഫീ​ക്ക് റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ, എ​ൻ.​യു ഉ​മ്മ​ർ കു​ട്ടി, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​ള്ളാം​കു​ളം, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശ്രീ​ക​ണ്ഠാ​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​യീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ ഉ​ളി​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAEgulfnewsmalayalam
