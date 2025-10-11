Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 8:06 AM IST

    അടൂർ എൻ.ആർ.ഐ ഫോറം ഓണാഘോഷം

    അടൂർ എൻ.ആർ.ഐ ഫോറം ഓണാഘോഷം
    അ​ടൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​ടൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി.​പി. രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. തോ​മ​സ് ഉ​മ്മ​ൻ, അ​നി​ൽ മാ​ത്യു, ഷി​ബു കോ​ശി, ലാ​ൽ ഭാ​സ്ക​ർ, അ​ജി​ത് കു​ര്യ​ൻ, ബി​നു സ​ഖ​റി​യ, ബി​നു ബാ​ബു, അ​ല​ക്സ് വ​ർ​ഗീ​സ്, രാ​കേ​ഷ് ബാ​ബു, ബി​നു മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ക്ലാ​പ്സ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യോ​ടൊ​പ്പം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

