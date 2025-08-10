Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 11:41 AM IST

    ആറുമാസം അഡ്​നോക്​ ഡിസ്​ട്രിബ്യൂഷന്‍റെ ലാഭം 35.8 കോടി ഡോളർ

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ 12.2 ശതമാനം വളർച്ച
    അബൂദബി: എമിറേറ്റിലെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ അഡ്​നോകിന്‍റെ അനുബന്ധസ്ഥാപനമായ അഡ്​നോക്​ ഡിസ്​ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയത്​ 56.6 കോടി ഡോളറിന്‍റെ അറ്റാദായം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേകാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ 10 ശതമാനത്തിന്‍റെ വളർച്ചയാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. കമ്പനി നേടുന്ന എക്കാലത്തേയും റെകോഡ്​ വരുമാനമാണ്​ ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ കൈവരിച്ചത്​. ​കമ്പനിയുടെ അറ്റ ലാഭം 35.8 കോടി ഡോളറാണ്​.

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ അറ്റ ലാഭത്തിൽ 12.2 ശതമാനമാണ്​ വളർച്ച. ആറു മാസത്തിനിടെ കമ്പനി വിതരണം ചെയ്തത്​ 7.62 ശതകേടി ലിറ്റർ എണ്ണയാണ്​. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ 5.6 ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ കൈവരിച്ചത്​. 2024-28 വളർച്ച നയം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നതിന്‍റെ തെളിവാണ്​ 2025ലെ ആദ്യ പകുതിയിലെ ലാഭകണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്​ അഡ്​നോക്​ ഡിസ്​ട്രിബ്യൂഷൻ സി.ഇ.ഒ ബദർ സഈദ്​ അൽ ലംകി പറഞ്ഞു.

    പ്രവർത്തന മികവും ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതമായ നവീകരണവുമാണ്​ ശക്​തമായ വളർച്ചക്ക്​ കാരണം. നൂതന സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും പുതിയ പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമതകൾ തുറന്നിട്ടും ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക്​ എത്തിച്ചും പങ്കാളികൾക്ക്​ ദീർഘകാല ലാഭം നൽകാൻ കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, എണ്ണയിതര ചെറുകിട ബിസിനസ്​ രംഗത്തും ശക്​തമായ വളർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ട്​​. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ ഈ രംഗത്തെ വളർച്ച 14.9 ശതമാനമാണ്​.

    അറ്റ ലാഭം 10.4 ശതമാനവും​. കൂടാതെ ചെറുകിട മേഖലയിൽ വിപുലീകരണവും വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്​. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ 47 പുതിയ പെട്രോൾ​ സ്​റ്റേഷനുകളാണ്​ കമ്പനി തുറന്നത്​. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ആകെ സ്​റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം 940ലെത്തി. സൗദി അറേബ്യയിലാണ്​ കൂടുതൽ പെട്രോൾ സ്​റ്റേഷനുകൾ. ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ 70 പുതിയ സ്​റ്റേഷനുകൾ കൂടി തുറക്കും. ഇതിൽ 50 സ്​റ്റേഷനുകൾ സൗദി അറേബ്യയിലായിരിക്കും. ഈ വർഷം മേയിൽ ഈജിപ്തിലേക്കും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    TAGS:distributionGulf NewsADNOC GasProfits
    News Summary - Adnoc Distribution's profit for the first six months was $358 million.
