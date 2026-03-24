മിറാക്ക്ൾ ഗാർഡനിൽ പ്രവേശനം പുനരാരംഭിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: താൽകാലികമായി അടച്ച മിറാക്ക്ൾ ഗാർഡനിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ സൗജന്യ പ്രവേശനം പുനരാരംഭിച്ചു. ഗാർഡനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാക്കിയതോടെ സന്ദർശകരുടെ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ കൂടി വന്നതോടെ സന്ദർശക തിരക്ക് വീണ്ടും കൂടി.
ഇതോടെയാണ് സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച് ഗാർഡൻ താൽകാലിമായി അടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. യു.എ.ഇ താമസക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എമിറേറ്റ്സ് ഐ.ഡി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഗാർഡനിൽ മാർച്ച് 31 വരെ സൗജന്യമായി പ്രവേശിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും സൗജന്യ പ്രവേശനം വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെയായിരിക്കും. സൗജന്യ പ്രവേശന ഓഫർ ലഭിക്കേണ്ടവർ ഗേറ്റ് മൂന്ന് വഴി പ്രവേശിക്കണം.
