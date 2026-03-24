Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമിറാക്ക്​ൾ ഗാർഡനിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 March 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 8:02 AM IST

    മിറാക്ക്​ൾ ഗാർഡനിൽ പ്രവേശനം പുനരാരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സൗജന്യ പ്രവേശനത്തിന്​ ഗേറ്റ്​ മൂന്ന്​ ഉപയോഗിക്കണം
    cancel

    ദുബൈ: താൽകാലികമായി അടച്ച മിറാക്ക്​ൾ ഗാർഡനിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ സൗജന്യ പ്രവേശനം പുനരാരംഭിച്ചു. ഗാർഡനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാക്കിയതോടെ സന്ദർശകരുടെ വൻ തിരക്ക്​​ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു​. തുടർന്ന്​ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ കൂടി വന്നതോടെ സന്ദർശക തിരക്ക്​ വീണ്ടും കൂടി.

    ഇതോടെയാണ്​ സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച്​ ഗാർഡൻ താൽകാലിമായി അടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്​. യു.എ.ഇ താമസക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എമിറേറ്റ്​സ്​ ഐ.ഡി കാണിച്ചുകൊണ്ട്​ ഗാർഡനിൽ മാർച്ച്​ 31 വരെ സൗജന്യമായി പ്രവേശിക്കാമെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും സൗജന്യ പ്രവേശനം വൈകുന്നേരം ആറ്​ മണി​ വരെയായിരിക്കും. സൗജന്യ പ്രവേശന ഓഫർ ലഭിക്കേണ്ടവർ ഗേറ്റ്​ മൂന്ന്​ വഴി പ്രവേശിക്കണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: admission, gulf, UAE, miracle garden, resumed
    News Summary - Admission to Miracle Garden has resumed.
    Similar News
    Next Story
    X