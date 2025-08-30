Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    30 Aug 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    30 Aug 2025 7:03 AM IST

    അ​ഡി​ഹെ​ക്സി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    68 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​
    exhibition
    അ​ബൂ​ദ​ബി: 22ാമ​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹ​ണ്ടി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ക്വേ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന് (അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ്) ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 30 ശ​നി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും. അ​ഡ്‌​ന​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ സ​പ്തം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴു വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന​തി​ൽ​വെ​ച്ച്​​ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. ഫാ​ല്‍ക​ണ്‍റി, വേ​ട്ട, കു​തി​ര​സ​വാ​രി, മ​ല്‍സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ഔ​ട്ട് ഡൗ​ര്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്‌​കാ​ര​വു​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ്​ അ​ഡി​ഹെ​ക്സ്.

    എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം. ഫാ​ല്‍ക​ണു​ക​ളു​ടെ ലേ​ല​വും ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട​വും കു​തി​ര ഷോ​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 15 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മു​ന്‍നി​ര ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ന ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​ല്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും ച​ര്‍ച്ച​ക​ളും വി​വി​ധ മ​ല്‍സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. 92000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ് വേ​ദി. മു​ന്‍ ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വി​സ്തൃ​തി​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​രു​ത്തി​യ​ത്. പു​തി​യ 11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം 68 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക.

    ഒ​ട്ട​കം, അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ സ​ലൂ​കി, ക​ത്തി​ക​ള്‍, സൂ​ഖ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ലു പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് 21ാമ​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹ​ണ്ടി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ക്വേ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ഗി​ന്ന​സ് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് കൂ​ടി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​ട്ട​ക​ത്തോ​ൽ കൊ​ണ്ട് 1.95 മീ​റ്റ​ർ വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ഹു​ഡ് നി​ർ​മ്മി​ച്ചാ​ണ് ഗി​ന്ന​സ് ബു​ക്കി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ഹു​ഡ് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ള​ത്. മ​റ്റൊ​ന്ന് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ ഒ​ട്ട​കം ലേ​ലം ആ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഫാ​ൽ​ക​ണു​ക​ളെ​യും ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ക്കെ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ൻ​തു​ക​യ്ക്കാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 15 അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ ലേ​ല​ത്തി​ല്‍ വി​റ്റ​ത് 25 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​മി​നാ​ണ്. ഓ​ട്ട​മ​ല്‍സ​ര​ത്തി​ല്‍ പേ​രു​കേ​ട്ട മി​ക​ച്ച ബ്രീ​ഡു​ക​ളാ​ണ് വ​ൻ​തു​ക​യ്ക്ക് ലേ​ല​ത്തി​ല്‍ വി​റ്റു​പോ​യ​ത്.

