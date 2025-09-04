Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    4 Sept 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 7:06 AM IST

    പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​കം പ​ക​ർ​ന്ന്​​ ‘അ​ഡി​ഹെ​ക്സ്​’

    അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ് വേ​ദി​യി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക തി​ര​ക്ക്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​മാ​റാ​ത്തി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭൂ​ത​കാ​ലം തെ​ളി​മ​യോ​ടെ വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​സു​ല​ഭാ​വ​സ​ര​മാ​വു​ക​യാ​ണ്​ 22ാമ​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹ​ണ്ടി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ (അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ്). മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ളും ധാ​രാ​ളം പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​നും പൂ​ർ​വ​കാ​ല രീ​തി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നു​മാ​യി മേ​ള​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ പ​ല​രും മ​ക്ക​ളു​മാ​യാ​ണ്​ മേ​ള​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി ഇ​ഴ​കി​ച്ചേ​ർ​ന്ന വി​വി​ധ രീ​തി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴ് വ​രെ ​നീ​ളു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ഫാ​ല്‍ക​ണ്‍റി, വേ​ട്ട, കു​തി​ര​സ​വാ​രി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്‌​കാ​ര​വു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘മെ​ന’ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ബ്ര​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​മാ​ണ് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ റീ​ജ്യ​നി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഫാ​ല്‍ക​ണേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ന്‍ ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ അ​ഡ്‌​ന​ക് സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ച്ചേ​റ്റ​വും വ​ലു​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. 92,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ് വേ​ദി. മു​ന്‍ ത​വ​ണ​ത്തേ​തി​നെ​ക്കാ​ള്‍ ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വി​സ്തൃ​തി ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ 11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 68 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ട്ട​കം, അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ സ​ലൂ​കി, ക​ത്തി​ക​ള്‍, സൂ​ഖ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ലു പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം. ഫാ​ല്‍ക​ണു​ക​ളു​ടെ ലേ​ല​വും ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട​വും കു​തി​ര ഷോ​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

