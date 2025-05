ദു​ബൈ: കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ വി​ഷ​മ​ഴ​യി​ൽ വെ​ന്തു​പോ​യ​വ​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടു​ന്നActivists Ambalathara Munisa and Kunji Krishna seek the compassion of the expatriate community and seek asylum in the UAE.. സ്വ​യം ഉ​രു​കി​ത്തീ​രു​മ്പോ​ഴും സ​ഹ​ജീ​വി​യു​ടെ വി​ഷ​മ​ത​ക​ൾ ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ്​ ക​ണ്ണീ​രൊ​പ്പാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യോ​ളം മ​റ്റാ​രു​മി​ല്ലെ​ന്ന നേ​ര​റി​വി​ന്‍റെ ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് അ​ഭ​യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ‘സ്നേ​ഹ വീ​ടി’​ന്‍റെ പ​രാ​ധീ​ന​ത​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി​യു​ള്ള ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും യാ​ത്ര. എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ മു​ൻ​നി​ര പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​ണ് അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​നും മു​നീ​സ​യും.

കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള 38കാ​രി​യാ​യ മു​നീ​സ സ്നേ​ഹ​വീ​ട് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ഡ്മി​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. വി​ഷ​ലാ​യ​നി​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ളാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ത​ലും കൊ​ണ്ട് കൂ​ടൊ​രു​ക്കി അ​ഭ​യം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ഇ​വ​ർ, ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കു നേ​രെ​യു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​മ​ര​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ട്. എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി കാ​സ​റ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ടി​ന​ടു​ത്ത അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ‘സ്‌​നേ​ഹ​വീ​ട്’. എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ പീ​ഡി​ത​രു​ടെ സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ്റൊ​രു രൂ​പ​മാ​ണ് സ്നേ​ഹ​വീ​ട്. 2014ൽ ​ഒ​രു വാ​ട​ക ക്വാ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്നേ​ഹ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി​വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി വ​രു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് ത​ണ​ലൊ​രു​ക്കാ​നും വി​ശ​പ്പ​ക​റ്റാ​നും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​മൊ​രു​ക്കാ​നും മ​നു​ഷ്യ​പ്പ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ കൈ​ത്താ​ങ്ങു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​വൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ സ​ഹാ​യം തേ​ടി ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും കൂ​ടി​യു​ള്ള ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​യാ​നാ​ണ്‌ പ​ദ്ധ​തി. ന​ല്ലൊ​രു തു​ക ഇ​തി​ന് വേ​ണ്ടി​വ​രും. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​നി​യും ആ​ശ്ര​യം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​ർ 8547654654 (കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ), 9846733880 (മു​നീ​സ).