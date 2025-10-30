Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ...
    U.A.E
    date_range 30 Oct 2025 8:53 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 8:53 AM IST

    പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ ന​ട​പ​ടി

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ന​ഗ​ര, ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്​
    പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ ന​ട​പ​ടി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ബോ​ട്ടു​ക​ളും മ​റ്റു​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കി അ​ബൂ​ദ​ബി ന​ഗ​ര, ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക്കെ​തി​രെ വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​ത്യേ​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. എ​മി​റേ​റ്റി​​ന്‍റെ ന​ഗ​ര​ഭം​ഗി​യും പ​രി​ഷ്‌​കൃ​ത രൂ​പ​വും നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​നും പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ വീ​ട്, ന​മ്മു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, ന​മ്മു​ടെ അ​യ​ല്‍പ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ന​മ്മു​ടെ അ​സ്തി​ത്വം എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ബോ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​കൂ​ല ഫ​ല​ങ്ങ​ള്‍ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​ഭം​ഗി​ക്ക് കോ​ട്ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ക​ണ്ടാ​ല്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:UAE Newsvehiclespublic placesabandoned car
