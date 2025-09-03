Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:53 AM IST

    മുഴുവൻ സേവന നിരക്കുകളും ഓൺലൈനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം; ഫുഡ്​ ഡെലിവറിയിൽ​ രഹസ്യനിരക്ക്​ തടയാൻ നടപടി

    പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    cancel

    ദു​ബൈ: ഫു​ഡ്​ ഡെ​ലി​വ​റി സ​ർ​വി​സി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ​ അ​മി​ത നി​ര​ക്ക്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ദു​ബൈ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ഫെ​യ​ർ ട്രേ​ഡ്​ (ഡി.​സി.​സി.​സി.​പി.​എ​ഫ്.​ടി).

    വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​ർ​വി​സ്​ നി​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഫു​ഡ്​ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. ഫു​ഡ്​ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടും ഡി.​സി.​സി.​പി.​എ​ഫ്.​ടി അ​തി​ന്‍റെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​വും സു​താ​ര്യ​വും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ ഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സേ​വ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    വെ​ബ്​​സൈ​റ്റു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ, ടാ​ബ്​​ല​റ്റു​ക​ൾ, വി​വി​ധ ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ തു​ട​ങ്ങി ഏ​ത്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ ആ​യാ​ലും സേ​വ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    കൂ​ടാ​തെ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നും പാ​ടി​ല്ല. ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​ന്​ അ​വ്യ​ക്​​ത​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫു​ഡ്​ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഓ​രോ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ത​ത്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ആ​ക​രു​ത്.

    ഫു​ഡ്​ ഡെ​ലി​വ​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​​ഫോ​മു​ക​ൾ സു​താ​ര്യ​വും നീ​തി​യു​ക്​​ത​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫു​ഡ്​ ഡെ​ലി​വ​റി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    TAGS:UAE Newsfood deliverygulf news malayalam
