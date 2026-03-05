Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 March 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 8:57 AM IST

    റമദാനിൽ നടപടി ശക്​തം; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ദുബൈയിൽ പിടിയിലായത്​ 37 യാചകർ

    കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട്​ ദുബൈ പൊലീസ്​
    റമദാനിൽ നടപടി ശക്​തം; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ദുബൈയിൽ പിടിയിലായത്​ 37 യാചകർ
    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ യാചകർ

    ദുബൈ: റമദാൻ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ ദുബൈയിൽ പിടിയിലായത്​ 37 യാചകർ. ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ ഭാഗമായ സസ്പീഷ്യസ്​ പേഴ്​സൺസ്​ ആൻഡ്​ ക്രിമിനൽ ഫെനോമിന ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്​ കൂടുതൽ യാചകർ പിടിയിലായത്​. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്​ അറസ്റ്റിലായവർ.

    ‘യാചനയില്ലാത്ത അവബോധമുള്ള സമൂഹം’ എന്ന തലക്കെട്ടിന്​ കീഴിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ റമദാനിൽ ആരംഭിച്ച ഭിക്ഷാടനത്തിനെതിരായ ക്യാമ്പയി​നിന്‍റെ ഭാഗമായി എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള വിവിധ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനുകളുമായി സഹകരിച്ചായിരുന്നു പരി​ശോധന. ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്​ ഓഫ്​ റസിഡൻസി ആൻഡ്​ ഫോറിനേഴ്​സ്​ അഫേഴ്​സ്​, ഇസ്​ലാമിക്​ അഫേഴ്​സ്​ ആൻഡ്​ ചാരിറ്റബ്​ൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ തുടങ്ങിയ അതോറിറ്റികളും ഭിക്ഷാടനം തടയുന്ന നീക്കത്തിൽ പൊലീസുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്​. യാചനക്കെതിരെ സമൂഹത്തിൽ അവബോധം വളർത്തുക, രാജ്യത്തിന്‍റെ പരിഷ്കൃത മുഖം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ്​ ലക്ഷ്യം.

    വിവിധ അതോറിറ്റികളുമായി കൈകോർത്ത്​ നടത്തിയ യാചന വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയ്​ൻ റമദാനിൽ വൻ വിജയമാണെന്ന്​ സസ്പീഷ്യസ്​ പേഴ്​സൺസ്​ ആൻഡ്​ ക്രിമിനൽ ഫെനോമിന ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ അലി സലിം അൽ ശംസി പറഞ്ഞു. പിടിയിലായവർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്​തമായ നിയമ നടപടികൾ മൂലം യാചകരുടെ എണ്ണം വർഷാ വർഷം കുറയുന്നതായാണ്​ കണക്കുകൾ.

    യാചകരുടെ രീതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതായും ഇതിൽ നിന്ന്​ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്​ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റമദാനിൽ ജനങ്ങളുടെ സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും ചൂഷണം ചെയ്താണ്​ ഭിക്ഷാടകർ അനധികൃതമായി പണം സമ്പാദിക്കുന്നത്​. ഇതിനായി നിരവധി രീതികളും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്​.

    കുട്ടികളേയും സ്ത്രീകളേയും നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗങ്ങളേയുമാണ്​​ പലപ്പോഴും ഭിക്ഷാടന മാഫിയകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്​. ജനങ്ങളുടെ അനുകമ്പ പിടിച്ചുപറ്റാനാണ്​ ഇത്​ ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സംഭാവനകൾ യഥാർഥ ഗുണഭോക്​താക്കൾക്ക്​ തന്നെയാണ്​ ലഭിക്കുന്നതെന്ന്​ എമിറേറ്റിലെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതോടൊപ്പം സംഭാവനകൾ ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രം നൽകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന ജനങ്ങളോടും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. യാചന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ 901എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ ദുബൈ പൊലീസ്​ ആപ്പിലെ ‘പൊലീസ്​ ഐ’ സർവിസിലോ അറിയിക്കാം.

