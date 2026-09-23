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    വിശ്വാസ്യതയുടെ സുവർണമുദ്രയുമായി അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് ദുബൈയിൽ

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    50-ാം ഷോറൂം ദുബൈ അൽ മൻഖൂൽ യു.ഡബ്ല്യു മാളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു; യു.എ.ഇയിലെ ആദ്യ ഷോറൂം
    വിശ്വാസ്യതയുടെ സുവർണമുദ്രയുമായി അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് ദുബൈയിൽ
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     അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിന്‍റെ യു.എ.ഇയിലെ ആദ്യ ഷോറൂം ദുബൈ അൽ മൻഖൂൽ യു.ഡബ്ല്യു മാളിൽ ഉടമ ടോണി വർക്കിച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ദുബൈ: അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിന്‍റെ വളർച്ചയിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി, യു.എ.ഇയിലെ ആദ്യ ഷോറൂം ദുബൈ അൽ മൻഖൂൽ യു.ഡബ്ല്യു മാളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിന്‍റെ 50-ാമത് ഷോറൂം കൂടിയാണിത്. അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് ഉടമ ടോണി വർക്കിച്ചൻ ഷോറൂമിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജനറൽ മാനേജർ ഷിനിൽ കുര്യന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും അതിഥികളും പങ്കെടുത്തു.

    ഷോറൂമിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും യു.എ.ഇ വിപണിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പും അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിന്‍റെ വളർച്ചയിലെ നിർണായക അധ്യായമാണ്. വർഷങ്ങളായി ഉപഭോക്താക്കൾ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്‍റെയും തുടരുന്ന പ്രയാണത്തിന്‍റെയും പ്രതിഫലനമാണ് ഈ നേട്ടം.

    വിശ്വാസം, സുതാര്യത, ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്വർണ ഇടപാടുകളിൽ വ്യക്തതയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശ്വസനീയവും പ്രൊഫഷനലുമായ സേവനം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർണം സാമ്പത്തിക മൂല്യമുള്ള വസ്തു എന്നതിലുപരി, ജീവിതത്തോടും വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളോടും ആവശ്യങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന സമ്പത്താണ്​. ഓരോ ഉപഭോക്തൃ ബന്ധവും സത്യസന്ധതയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ബ്രാൻഡിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് അതിന്‍റെ വിശ്വാസ്യതയുടെ അടിത്തറ.

    യു.എ.ഇയിലെ ആദ്യ ഷോറൂമിന്‍റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ, അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് തങ്ങളുടെ സേവനാനുഭവവും ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത സമീപനവും ദുബൈയിലേക്കും എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യു.എ.ഇയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന സമൂഹത്തിന് മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിനൊപ്പം, 50 ഷോറൂമുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ബ്രാൻഡ് പിന്തുടർന്ന മൂല്യങ്ങൾ തുടർന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് പുതിയ ഷോറൂം. പ്രഫഷനൽ സമീപനവും ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത സേവനങ്ങളും നിലനിർത്തി, ദുബൈയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മികച്ച അനുഭവമേകാനാണ് അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ‘50 ഷോറൂമുകൾ, ഒരൊറ്റ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യം’ എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് യു.എ.ഇയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്.

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    News Summary - Achayans Gold in Dubai with the golden seal of trust
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