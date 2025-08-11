Begin typing your search above and press return to search.
    ‘അപകടരഹിത ദിനം’; നാല്​ ബ്ലാക്ക്​ പോയിൻറ്​ കുറക്കാൻ അവസരം

    സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ആഗസ്റ്റ്​ 25നാണ്​​ ക്യാമ്പയ്​ൻ
    ‘അപകടരഹിത ദിനം’; നാല്​ ബ്ലാക്ക്​ പോയിൻറ്​ കുറക്കാൻ അവസരം
    ദുബൈ: ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസിൽ ബ്ലാക്ക്​ പോയിൻറുകൾ​ കുറക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന ‘അപകടരഹിത ദിനം’ ക്യാമ്പയ്​ൻ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. വേനൽ അവധിക്ക്​ ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന ആദ്യ ദിനത്തിലാണ്​ ക്യാമ്പയ്​ൻ. ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റ്​ 25നാണ്​ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നത്​. ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റോഡപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ക്യാമ്പയ്​നിൻറെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ പൊലീസ്​ വകുപ്പുകളുടെ​യും സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയ്​നിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക്​ ലൈസൻസിൽ നാല്​ ബ്ലാക്ക്​ പോയിൻറുകൾ കുറക്കാനും അവസരമുണ്ട്​. ഇതിനായി ക്യാമ്പയ്​ൻ ദിവസം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻറെ വെബ്​പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിച്ച്​ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം.

    തുടർന്ന്​ അന്നേ ദിവസം അപകടമില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചാൽ നിലവിലുള്ള നാല്​ ബ്ലാക്ക്​പോയിൻറുകൾ കുറവ്​ വരുത്തും. ക്യാമ്പയ്​നിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്തവരുടെ നടപടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം സെപ്​റ്റംബർ 15നായിരിക്കും ബ്ലാക്ക്​പോയിൻറുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക. ഇതിനായി സർവീസ് സെൻററുകൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തുന്ന ആദ്യ ദിനത്തിൽ റോഡ്​ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല സംരംഭത്തിൻറെ ലക്ഷ്യം. അതോടൊപ്പം ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങ​ളെ കുറിച്ച്​ ഡ്രൈവർമാരെ ബോധവത്​കരിക്കുക കൂടിയാണെന്ന്​ ഫെഡറൽ​ ട്രാഫിക്​ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ബ്രിഗേഡിയർ ഹുസൈൻ അഹമ്മദ്​ അൽ ഹാരിതി പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും വേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ‘അപകട രഹിത ദിന’ ക്യാമ്പയ്​ൻ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്​.

    News Summary - 'Accident-free day'; An opportunity to reduce four black points
