അക്കാഫ് ഇവന്റ്സ് ‘കാമ്പസ് ഓണം’ ലോഗോ പ്രകാശനംtext_fields
ദുബൈ: അക്കാഫ് ഇവന്റ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോയും ബ്രോഷറും ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഹാളിൽ പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരം നേഹ സക്സേന പ്രകാശനം ചെയ്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്തേവാലെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. അക്കാഫ് ചെയർമാൻ ഷാഹുൽ ഹമീദ്, അക്കാഫ് വനിത വിഭാഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി രശ്മി ഐസക്, കോഓഡിനേറ്റർ സനീഷ്, ഓണം ജനറൽ കൺവീനർ വി.എം. ഷാജൻ, ജോയന്റ് ജനറൽ കൺവീനർ രാജാറാം ഷാ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
കാമ്പസ് ഓണാഘോഷം വിജയകരമാക്കാൻ ഓണം ഡയറക്ടറായി വി.സി. മനോജ്, എക്സ്കോം കോഓഡിനേറ്റർമാരായി പ്രതാപ് നായർ, സിന്ധു ജയറാം, ജനറൽ കൺവീനറായി വി.എം. ഷാജൻ, ജോയന്റ് കൺവീനർമാരായി സുരേഷ് കാശി, മഞ്ജു ശ്രീകുമാർ, രാജാറാം ഷാ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിപുലമായ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു.
