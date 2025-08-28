Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 6:56 AM IST

    അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ ‘കാ​മ്പ​സ് ഓ​ണം’ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ 'കാ​മ്പ​സ് ഓ​ണം' ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം നേ​ഹ സ​ക്‌​സേ​ന പ്ര​കാ​ശ​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ​യും ബ്രോ​ഷ​റും ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്‍റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം നേ​ഹ സ​ക്‌​സേ​ന പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി രാം​ദാ​സ് അ​ത്തേ​വാ​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, അ​ക്കാ​ഫ് വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ശ്മി ഐ​സ​ക്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​നീ​ഷ്, ഓ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​എം. ഷാ​ജ​ൻ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജാ​റാം ഷാ ​എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​മ്പ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ ഓ​ണം ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി വി.​സി. മ​നോ​ജ്, എ​ക്‌​സ്‌​കോം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​താ​പ് നാ​യ​ർ, സി​ന്ധു ജ​യ​റാം, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി വി.​എം. ഷാ​ജ​ൻ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി സു​രേ​ഷ് കാ​ശി, മ​ഞ്ജു ശ്രീ​കു​മാ​ർ, രാ​ജാ​റാം ഷാ ​എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    X