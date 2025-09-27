Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ക്കാ​ഫ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 6:47 AM IST

    അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​​ണാ​ഘോ​ഷം നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​​ണാ​ഘോ​ഷം നാ​ളെ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പൊ​ന്നോ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച’ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 28ന്​ ​ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. അ​ക്കാ​ഫി​ന്‍റെ 27ാം വാ​ർ​ഷി​ക ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും 27 അ​മ്മ​മാ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​ള്ള ‘മാ​തൃ​വ​ന്ദ​നം’ പ​രി​പാ​ടി​യും വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്‌​നി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, പു​രു​ഷ കേ​സ​രി, മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക മ​ത്സ​രം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കി​ഡ്സ് ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട്, കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പെ​യി​ന്‍റി​ങ്,​ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഉ​ച്ച 11 മ​ണി​യോ​ടു​കൂ​ടി ഓ​ണ​സ​ദ്യ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​ർ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ നാ​യ​ർ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം ഷെ​യ്ൻ നി​ഗം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും നൃ​ത്ത ശി​ൽ​പ​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പി​ള്ള, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ല​ക്ഷ്മി അ​ര​വി​ന്ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഗി​രീ​ഷ് മേ​നോ​ൻ, വി​ൻ​സെ​ന്‍റ്​ വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ, ആ​ർ. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സി.​എ​ൽ. മു​നീ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വെ​ങ്കി​ട് മോ​ഹ​ൻ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ നി​ഷ ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, ബി​ന്ദു ജെ​യിം​സ്, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി, ജി​ബി ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പൊ​ന്നോ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsonam celebrationACAF Association
    News Summary - ACAF Association Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X