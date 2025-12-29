Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ക്കാ​ഫ് എ.​പി.​എ​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:45 AM IST

    അ​ക്കാ​ഫ് എ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5 ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ക്കാ​ഫ് എ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5 ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    അ​ക്കാ​ഫ് എ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5ന്‍റെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ക്കാ​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് (എ.​പി.​എ​ൽ) അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പി​ങ്ങും ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ദു​ബൈ നോ​വോ​ട്ട​ൽ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15 വ​രെ ഷാ​ർ​ജ വി​ഷ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് എ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 4 അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം എ​സ്. ശ്രീ​ശാ​ന്ത് ആ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ. ഷാ​ർ​ജ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ അ​ട​ക്കം പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ചാ​ൾ​സ് പോ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​സ്. ബി​ജു​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജൂ​ഡി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്കാ​ഫ് ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നൂ​പ് അ​നി​ൽ ദേ​വ​ൻ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് കോ​ടോ​ത്ത്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​ബു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ.​പി.​എ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ബി​ന്ദു ആ​ന്‍റ​ണി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ രാ​ജാ​റാം ഷാ, ​ജോ​ൺ​സ​ൻ മാ​ത്യു, കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​സ്‌​കോം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ബി​ന്ദ്യ വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, ബി​ജു സേ​തു​മാ​ധ​വ​ൻ, ജോ​ൺ കെ ​ബേ​ബി, ഗോ​കു​ൽ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, മ​നു ഷാ​ജി, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ റി​ഷാ​ഫ്, ടി​ന്‍റു വ​ർ​ഗീ​സ്, സു​ധി സാ​ഹി​ബ്, ശ്യാം ​ച​ന്ദ്ര​ബാ​നു, മ​നോ​ജ് കെ.​കെ, അ​നി കാ​ർ​ത്തി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsjersey releasedgulf news malayalam
    News Summary - ACAF APL Season 5 Jersey Released
    Similar News
    Next Story
    X