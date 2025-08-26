Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ സ​മാ​രം​ഭം

    ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തെ വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക​ൾ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​
    Dubai Police officers visit classrooms and interact with children on the first day of school.
    ആ​ദ്യ സ്കൂ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സ്​ മു​റി​യി​ലെ​ത്തി കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ​മാ​രം​ഭം. 12ാം ക്ലാ​സു​വ​രെ 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​ച്ച്​ സു​ര​ക്ഷ​യും സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തെ വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ദി​വ​സം വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളും ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ ബ​സ്​ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ നേ​രി​ട്ടാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഐ​സ്ക്രീ​മും മ​ധു​ര​വും ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ പു​തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തോ​ട്​​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം​ തു​ട​ങ്ങി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നി​ര​വ​ധി പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​കീ​കൃ​ത സ്കൂ​ൾ ക​ല​ണ്ട​ർ, അ​റ​ബി​ക്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ക​രി​ക്കു​ല​ത്തി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണം, രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ആ​ദ്യ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) സി​ല​ബ​സി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. ദു​ബൈ​യി​ല​ട​ക്കം വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളെ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ആ​ശം​സ​യ​റി​യി​ച്ചു. ജു​മൈ​റ​യി​ലെ അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ സ്കൂ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​ക്ടി​ങ്​ അ​സി. ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്‍റ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സൈ​ഫ്​ മു​ഹൈ​ർ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും മ​റ്റു അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്, ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ​യും ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ‘അ​പ​ക​ട​ര​ഹി​ത ദി​നം’ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ആ ​ദി​വ​സം അ​പ​ക​ട​മി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ലെ നാ​ല്​ ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ വ​രെ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളു​ടെ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ആ​യ​മാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നേ​ര​ത്തെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

