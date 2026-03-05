Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 March 2026 7:53 PM IST
    5 March 2026 7:53 PM IST

    ഷാർജയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളുടെ അധ്യായന വർഷാരംഭം നീട്ടി

    ക്ലാസുകൾ മാർച്ച് 30നാണ് ആരംഭിക്കുക
    ഷാർജയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളുടെ അധ്യായന വർഷാരംഭം നീട്ടി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഷാർജ: എമിറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ, പാകിസ്താൻ പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ 2026–27 അധ്യയന വർഷാരംഭം നീട്ടിയതായി ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (എസ്​.പി.ഇ.എ) അറിയിച്ചു. നേരത്തെ മാർച്ച് 23ന്​ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ്​ അറിയിച്ചിരുന്നത്​. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ മാർച്ച് 30നാണ് ആരംഭിക്കുക. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    മാർച്ച് 9 മുതൽ 12 വരെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ/റിമോട്ട് രീതിയിൽ എഴുതാമെന്നും അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്​. അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂളുകളിൽ വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുതുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്​.

