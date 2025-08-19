Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ധ്യ​യ​ന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 5:47 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 5:47 AM IST

    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം; ബ​സു​ക​ൾ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂ​ൾ ബ​സ്​ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ആ​ർ.​ടി.​എ നി​ർ​ദേ​ശം
    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം; ബ​സു​ക​ൾ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം
    cancel
    camera_alt

    സ്കൂ​ൾ ബ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​ടി.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ

    ദു​ബൈ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ ഒ​രാ​ഴ്ച മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ)​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വി​ജ​യ​ക​ര​വു​മാ​യ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ആ​രോ​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ൾ ബ​സ്​ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രോ​ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം മി​ക​ച്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ബ​സ്​ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രും അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യും ആ​ർ.​ടി.​എ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മം കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണം. മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ലും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​ക​ണം. അ​ത്യാ​വ​ശ്യം സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​സി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം, ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സ്ഥി​ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്ത​ണം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ക​ണം വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ബ​സി​ലെ​ സ​ഹാ​യി​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്തി​നു​സ​മീ​പം ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ എ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ബ​സി​ൽ ക​യ​റു​മ്പോ​ഴും ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും​ ബ​സി​ലെ സ​ഹാ​യി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​യ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25 ‘അ​പ​ക​ട​ര​ഹി​ത ദി​ന​മാ’​യി ആ​ച​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ റോ​ഡ​പ​ക​ടം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. പൊ​ലീ​സ്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ നാ​ല്​ ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി കാ​മ്പ​യി​ൻ ദി​വ​സം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ബ്​​പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്ക​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ന്നേ ദി​വ​സം അ​പ​ക​ട​മി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നാ​ല്​ ബ്ലാ​ക്ക്​​പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ കു​റ​വു​വ​രു​ത്തും. കാ​മ്പ​യി​​നി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷം സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15നാ​യി​രി​ക്കും ബ്ലാ​ക്ക്​​പോ​യ​ന്‍റ് നീ​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:busesacademic yearacademic
    News Summary - Academic year begins; buses must be ready to go
    Similar News
    Next Story
    X