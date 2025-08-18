Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:30 AM IST

    എ.ഐ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു

    എ.ഐ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സി​ല്‍ പു​തി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    403 പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം തേ​ടി​യ​ത്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ വി​ഷ​ന്‍, മെ​ഷീ​ന്‍ ലേ​ണി​ങ്, നാ​ച്ചു​റ​ല്‍ ലാം​ഗ്വേ​ജ് പ്രോ​സ​സി​ങ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ് എ​ന്നീ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ആ​ന്‍ഡ് ഡാ​റ്റ സ​യ​ന്‍സ്, അ​പ്ലൈ​ഡ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സ് എ​ന്നീ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം തേ​ടി​യ​ത്. യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ണ്ണാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ബാ​ച്ച്‌​ല​ര്‍ ഓ​ഫ് സ​യ​ന്‍സ് ഇ​ന്‍ ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സി​ല്‍ എ.​ഐ ഫോ​ര്‍ ബി​സി​ന​സ്, എ.​ഐ ഫോ​ര്‍ എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റി​ങ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് സ്ട്രീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 115 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​തി​ല്‍ 25 ശ​ത​മാ​ന​വും യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്കാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വേ​ശ​നം കൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ലെ ആ​കെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 700 പി​ന്നി​ട്ടു. 47 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്.

