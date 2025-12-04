Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 8:56 AM IST

    റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ​യി​ൽ അ​ക്കേ​ഷ്യ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ​യി​ൽ അ​ക്കേ​ഷ്യ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ക്കേ​ഷ്യ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘ​ട​നം എ.​എം.​ആ​ർ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടീ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ: ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ.​എം.​ആ​ർ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടീ​സി​ന്‍റെ​യും എ ​വ​ൺ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ​യും പു​തി​യ സം​രം​ഭ​മാ​യ അ​ക്കേ​ഷ്യ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ൽ റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ അ​ൽ ഹം​റ ഫ്രീ​സോ​ണി​ന് സ​മീ​പം അ​ൽ ജ​സീ​റ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​റ​ബ് പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ 350 മു​റി​ക​ളും 25 അ​പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ടൂ​റി​സം റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ​യി​ൽ ബി​സി​ന​സ്-​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട താ​മ​സ-​വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രി​ക്കും അ​ക്കേ​ഷ്യ​യെ​ന്ന് ഷ​ഫീ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്, ജിം, ​റ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റു​ക​ൾ, ക​ഫെ, സ്പാ, ​സ്വി​മ്മി​ങ് പൂ​ൾ, കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളു​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്‍റ​ർ, ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റും ചെ​ക്ക്-​ഇ​ൻ ചെ​ക്ക്-​ഔ​ട്ട് സൗ​ക​ര്യം, ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്, മി​ക​ച്ച പ​രി​ച​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി അ​ക്കേ​ഷ്യ ഓ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

    News Summary - Acacia Four-Star Hotel Inaugurated in Ras Al Khaimah
