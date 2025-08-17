Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 11:38 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ദ​ർ​ബ്​ ടോ​ൾ സ​മ​യം കൂ​ട്ടി; ര​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്, സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യം

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ദ​ർ​ബ്​ ടോ​ൾ സ​മ​യം കൂ​ട്ടി; ര​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്, സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ടോ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ചു​ങ്കം ഈ​ടാ​ക്കു​​മെ​ന്ന്​ സം​യോ​ജി​ത ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വൈ​കീ​ട്ട് ടോ​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചു​ങ്കം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​രി​ധി​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ദ​ർ​ബ് റോ​ഡ് ടോ​ൾ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴ് വ​രെ​യാ​ണ് ചു​ങ്കം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴ് വ​രെ ടോ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കും. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ എ​ന്ന നി​ല​വി​ലെ ടോ​ൾ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ലു​ള്ള ടോ​ൾ​പ​രി​ധി എ​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ത​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​വും. ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ദി​വ​സം പ​ര​മാ​വ​ധി 16 ദി​ർ​ഹം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ദ്യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്​ മാ​സ​ത്തി​ൽ 200 ദി​ർ​ഹം, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്​ 150 ദി​ർ​ഹം, മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്​ 100 ദി​ർ​ഹം എ​ന്ന പ​രി​ധി​യാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ, ടോ​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഓ​രോ​വ​ട്ട​വും നാ​ല് ദി​ർ​ഹം വീ​തം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​ഡ് ചു​ങ്കം ഈ​ടാ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ, സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ, കു​റ​ഞ്ഞ​വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഇ​ള​വു​ക​ൾ തു​ട​രും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും പൊ​തു അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡ് ചു​ങ്ക​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 2021ൽ ​ആ​ണ്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ എ​ട്ട്​ ടോ​ൾ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ദ​ർ​ബ്​ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:Abu DhabiUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - Abu Dhabi's Darb toll time has increased; increased from two to four hours, effective from September
