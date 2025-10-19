Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 2:47 PM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​ര​വേ​ൽ​പ്പി​ലേ​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​ര​വേ​ൽ​പ്പി​ലേ​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി
    സാ​യി​ദ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ മ്യൂ​സി​യം

    സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ ജി​ല്ല​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പാ​യി മാ​റു​ന്ന സാ​യി​ദ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ മ്യൂ​സി​യം ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കും. കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണ് ഈ ​ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ല്‍ പൂ​വ​ണി​യു​ക. ആ​റ് സ്ഥി​ര ഗാ​ല​റി​ക​ളും ഒ​രു താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ കേ​ന്ദ്ര​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും. മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം വ​ര്‍ഷ​മു​ള്ള ഇ​മാ​റാ​ത്തി ച​രി​ത്രം മു​ത​ല്‍ ആ​ധു​നി​ക യു.​എ.​ഇ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ഥ​ക​ള്‍ മ്യൂ​സി​യം പ​ങ്കു​വ​യ്ക്കും.

    ഈ​ദു​ല്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷം

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി യു.​എ.​ഇ 54ാമ​ത് പി​റ​ന്നാ​ള്‍ വാ​ര്‍ഷി​ക​വും ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് പ​താ​ക​ദി​ന​ത്തോ​ടെ ഒ​രു​മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും.

    സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​വ​ധി

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ എ​ട്ട് മു​ത​ല്‍ 2026 ജ​നു​വ​രി നാ​ല് വ​രെ​യാ​ണ് ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ വി​വി​ധ സി​ല​ബ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും അ​നു​മ​തി ഉ​ണ്ട്.

    ലി​വ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ 12 മു​ത​ല്‍ 2026 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നു വ​രെ​യാ​ണ് ലി​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍. കാ​റു​ക​ളു​ടെ മ​ല്‍സ​ര​യോ​ട്ടം, ഡ്രി​ഫ്റ്റ് ഷോ​ക​ള്‍, മ​ണ​ല്‍ക്കൂ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​യോ​ട്ട ചാ​ല​ഞ്ച് തു​ട​ങ്ങി സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​മാ​റാ​ത്തി പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ബൂ​ദ​ബി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

