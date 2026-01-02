Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലോ​ക​റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:23 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:23 AM IST

    ലോ​ക​റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് അ​ബൂ​ദ​ബി

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക​റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് അ​ബൂ​ദ​ബി
    cancel
    camera_alt

    റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ല്‍ വ​ത്ബ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ഗ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്

    Listen to this Article


    ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ഗ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് 62 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ട വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത് ലോ​ക​റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ള്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​റം​പ​ക​ര്‍ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പെ​രു​മ​യി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ള്‍ പേ​രി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ല്‍ വ​ത്ബ​യി​ലെ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ഗ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 62 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ട വെ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യ വെ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ട് മാ​ന​ത്ത് വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍ തീ​ർ​ത്തു. ഇ​തി​നൊ​പ്പം 6500 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും മാ​ന​ത്ത് വി​വി​ധ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ച​ത്​ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നാ​യി. പു​തു​വ​ര്‍ഷ​പ്പി​റ​വി​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ അ​ല്‍ വ​ത്ബ​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​വ​ര്‍ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത കാ​ഴ്ചാ​വി​രു​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രേ​സ​മ​യം പ​റ​ത്തി​യ ഡ്രോ​ണു​ക​ള്‍ 20 മി​നി​റ്റി​ലേ​റെ സ​മ​യ​മാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം തീ​ര്‍ത്ത​ത്. ഇ​തും ലോ​ക​റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​മാ​യി.

    അ​ല്‍ വ​ത്ബ​യി​ലെ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ല്‍ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​ര്‍ധ​രാ​ത്രി വ​രെ നീ​ണ്ടു. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ അ​ബൂ​ദ​ബി കോ​ര്‍ണി​ഷ്, യാ​സ് ഐ​ല​ന്‍ഡ്, ലി​വാ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍, എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് പാ​ല​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new yearAbu DhabiUAE
    News Summary - Abu Dhabi welcomes the New Year with a world record
    Similar News
    Next Story
    X