Madhyamam
    date_range 22 Dec 2025 6:41 AM IST
    date_range 22 Dec 2025 6:41 AM IST

    റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ എ.​ഐ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി

    ല​ക്ഷ്യം 2040 ഓ​ടെ അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് കൃ​ത്യ​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി.

    2040 ഓ​ടെ റോ​ഡ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ത​ൽ​സ​മ​യം ശ​രി​യാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ച ശേ​ഷം അ​വ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​റി, കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി, ബി​ഗ് ഡേ​റ്റ എ​ന്നി​വ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച്, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​മെ​ന്ന്​ സം​യോ​ജി​ത ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സു​മ​യ്യ അ​ല്‍ നി​യാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ള്‍ വ​ഴി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ വി​ഷ​ന്‍, ലാം​ഗ്വേ​ജ് മോ​ഡ​ലു​ക​ള്‍, ഉ​യ​ര്‍ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ത്സ​മ​യം പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹീ​റ്റ് മാ​പ്പു​ക​ള്‍, ആ​സ​ന്ന​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ​യു​ടെ തീ​വ്ര​ത വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും ക​ഴി​വു​ള്ള നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സം​വി​ധാ​നം നി​ര്‍മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഹോ​ട്ട്സ്പോ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന​യെ​യും എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റി​ങ് ടീ​മു​ക​ളെ​യും കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​നും ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​ള്ള അ​പ​ക​ട രീ​തി​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ മൂ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ത​ല്‍ക്ഷ​ണം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും ഈ ​നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഫീ​ല്‍ഡ് ടീ​മു​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കും. ട്രാ​ഫി​ക് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്, സി​ഗ്‌​ന​ല്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, അ​പ​ക​ട മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ള്‍, അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഡാ​റ്റ എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഈ ​സം​വി​ധാ​നം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ല്‍ നി​യാ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​സം​യോ​ജ​നം ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഡേ​റ്റ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ഏ​കീ​കൃ​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

