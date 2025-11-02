Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 2 Nov 2025 10:55 AM IST
    date_range 2 Nov 2025 10:55 AM IST

    സ്മാ​ര്‍ട്ട് സി​റ്റി സൂ​ചി​ക​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​ക്ക്​ മു​ന്നേ​റ്റം

    ലോ​ക​ത്തെ ആ​ദ്യ 20 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഐ.​എം.​ഡി സ്മാ​ര്‍ട്ട് സി​റ്റി സൂ​ചി​ക​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ 20 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നം, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, ന​വീ​ന ന​ഗ​ര മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ മി​ക​വ് പു​ല​ര്‍ത്തി ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​വ്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് നേ​ട്ടം. സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന​വും ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ളും ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31 ലോ​ക ന​ഗ​ര​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ നേ​ട്ട​മെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ‘മ​നു​ഷ്യ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്മാ​ര്‍ട്ട് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ള്‍’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ലോ​ക ന​ഗ​ര ദി​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​മേ​യം. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സേ​വി​ക്കു​ക​യും ക്ഷേ​മം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. സ്മാ​ര്‍ട്ടും സു​സ്ഥി​ര​വും ജ​ന​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ ന​ഗ​രം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര സൂ​ചി​ക​യി​ലെ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്​ വാ​ഹ​നം


    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ 2025ലെ ​നം​ബി​യോ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ന്‍നി​ര സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ഏ​ഴാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യും ഇ​ന്റ​ര്‍നെ​റ്റ് ഓ​ഫ് തി​ങ്‌​സും(​ഐ.​ഒ.​ടി)​സ്വീ​ക​രി​ച്ച് പൊ​തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ ന​ഗ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി. പാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വാ​യു നി​ല​വാ​രം വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​യി നൂ​ത​ന സെ​ന്‍സ​റു​ക​ളോ​ടു കൂ​ടി എ.​ഐ റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളെ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി നേ​ര​ത്തേ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ര്‍ജ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​സ്ദ​ര്‍ സി​റ്റി, യാ​സ് ഐ​ല​ന്‍ഡ്, സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ന്‍ഡ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​തി​വേ​ഗ​വും ല​ളി​ത​മാ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന താം ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, റോ​ഡു​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഗ​താ​ഗ​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ക്കെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

