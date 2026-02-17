അബൂദബിയിൽ ദർബ് ടോൾ, പാർക്കിങ് സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റംtext_fields
അബൂദബി: റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് അബൂദബിയിലെ ദർബ് ടോൾ ഗേറ്റുകളിലും മവാഖിഫ് പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും പുതുക്കിയ സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്യൂ മൊബിലിറ്റിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. റമദാനിൽ തിങ്കൾ മുതൽ ശനിവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ടോൾ നിരക്ക് ഈടാക്കുക. രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ 10 മണിവരെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിമുതൽ ആറു മണിവരെയുമാണ് ടോൾ സമയം.
ഈ സമയങ്ങളിൽ ഗേറ്റ് കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ വാഹനത്തിനും നാലു ദിർഹം വീതം നൽകണം. ഞായറാഴ്ചകളിൽ ടോൾ പൂർണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും. റമദാനിൽ തിങ്കൾമുതൽ ശനിവരെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് മവാഖിഫ് പബ്ലിക് പാർക്കിങ് ഫീസ് ഈടാക്കുക. രാവിലെ ഒമ്പത് മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണിവരെയും രാത്രി ഒമ്പത് മണി മുതൽ പുലർച്ച രണ്ട് മണിവരെയുമാണ് സമയം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാർക്കിങ് മേഖലകളിൽ മണിക്കൂറിന് രണ്ട് ദിർഹവും പ്രീമിയം പാർക്കിങ് മേഖലകളിൽ മൂന്ന് ദിർഹവുമാണ് നിരക്ക്. ഞായറാഴ്ചകളിൽ പാർക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കും.
അതേസമയം, ഷാർജയിൽ എമിറേറ്റിലെ ട്രക്കുകളുടെ സമയക്രമം ഷാർജ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി (എസ്.ആർ.ടി.എ) പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 18നോ 19നോ പുതിയ സമയക്രമം പ്രാബല്യത്തിൽവരും. പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് രാവിലെ 6.30 മുതൽ 10 മണിവരെയും ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിമുതൽ എട്ട് മണിവരെയും ഷാർജ സിറ്റി റോഡുകളിൽ ഹെവി ട്രക്കുകൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അൽദൈദ് റോഡിലും ഇതേ സമയക്രമം തന്നെയാണ് പാലിക്കേണ്ടത്.
എമിറേറ്റ്സ് റോഡി (ഇ611)ൽ രാവിലെ 6.30 മുതൽ 10 മണിവരെയും ദുബൈയിൽനിന്ന് ഷാർജയിലെ ഇന്റർസെക്ഷൻ 7 വരെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെയും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. അൽ ഹിബാബ്-അൽ മദാം റോഡിലും എമിറേറ്റ്സ് റോഡിലും രാവിലെ 6.30 മുതൽ 10 വരെ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡി (ഇ311)ൽ പുലർച്ച 5.30 മുതൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല.
