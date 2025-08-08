Begin typing your search above and press return to search.
    ‘മെന’ മേഖലയിൽ ‘സ്ഫിയർ’ വേദികൾ നിർമിക്കാൻ അബൂദബി

    ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ആദ്യ വേദി അബൂദബിയിൽ ഒരുങ്ങും
    ‘മെന’ മേഖലയിൽ ‘സ്ഫിയർ’ വേദികൾ നിർമിക്കാൻ അബൂദബി
    ലാസ്​ വഗാസിലെ സ്ഫിയർ വേദി

    അബൂദബി: ഗോളാകൃതിയിലെ മനോഹരമായ ‘സ്ഫിയർ’ വേദികളുടെ നിർമാണവകാശം നേടി അബൂദബി സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം വകുപ്പ്​. പശ്​ചിമേഷ്യ, വടക്കനാഫ്രിക്ക(മെന) മേഖലയിൽ അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്കാണ്​ അബൂദബിക്ക്​ നിർമാണാവകാശമുണ്ടാവുക.

    യു.എസ്​ ആസ്ഥാനമായ സ്​ഫിയർ എന്‍റർടെയ്​ൻമെന്‍റ്​ 2023ൽ ലാസ്​ വഗാസിലാണ്​ ഇത്തരം വേദി ആദ്യമായി നിർമിച്ചത്​. 115 മീറ്റർ ഉയരവും 157മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഈ വേദി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോളകൃതിയിലുള്ള ഘടനയായാണ്​ കണക്കാക്കുന്നത്​. ഇതിന്​ 20,000പേർക്ക്​ ഉൾകൊള്ളാവുന്ന ശേഷിയുണ്ട്​. അർധ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്ക്രീനോടുകൂടിയ സംവിധാനത്തിൽ നിരവധി മുൻനിര സംഗീത നിശകൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്​.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്​ടോബറിൽ അബൂദബിയിൽ സമാനമായ വേദി അബൂദബിയിൽ നിർമിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ തുടർച്ചയായാണ്​ സ്​ഫിയർ എന്‍റർടെയ്​ൻമെന്‍റും അബൂദബി സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം വകുപ്പും തമ്മിലെ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്​.

    ലാസ്​ വഗാസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ‘സ്ഫിയർ’ വേദി 2300കോടി ഡോളർ നിർമാണ ചെലവുണ്ട്​. അബൂദബിയിൽ നിർമിക്കാനിരിക്കുന്ന വേദിയുടെ സമയമോ പ്രദേശമോ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആകർഷകമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയും സന്ദർശകർക്ക്​ മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വേദിയെന്ന്​ ഡി.സി.ടി അബൂദബി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഖലീഫ അൽ മുബാറക് പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ പറഞ്ഞു.

