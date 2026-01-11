Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Jan 2026 7:13 AM IST
    date_range 11 Jan 2026 7:13 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ​വാ​രം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ​വാ​രം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ വാ​രം 2026ന് ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ‘ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത ആ​രം​ഭം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ​വാ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഊ​ര്‍ജം, ധ​ന​കാ​ര്യം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി ഫൂ​ച്വ​ര്‍ എ​ന​ര്‍ജി ക​മ്പ​നി(​മ​സ്ദ​ര്‍)​യാ​ണ്.

    സു​സ്ഥി​ര പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന ആ​ഗോ​ള പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ വാ​രം. ഊ​ര്‍ജം, ജ​ലം, ഭ​ക്ഷ​ണം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, നി​ക്ഷേ​പ​മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍, ബി​സി​ന​സ്, ധ​ന​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ച്ചു​കൂ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ 18 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ വാ​രം. ഓ​രോ​വ​ര്‍ഷ​വും 175 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 70 രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്‍മാ​രും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​യി​ദ് സു​സ്ഥി​ര​താ ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    TAGS:Abu Dhabigulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Abu Dhabi Sustainability Week starts today
