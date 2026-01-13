Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅബൂദബി സുസ്ഥിരതാ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 8:53 AM IST

    അബൂദബി സുസ്ഥിരതാ വാരത്തിന് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    അബൂദബി സുസ്ഥിരതാ വാരത്തിന് തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    അബൂദബി സുസ്ഥിരതാ വാരത്തിന്‍റെ വേദി

    Listen to this Article

    അബൂദബി: അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ വാ​രം 2026ന് ​തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​ബൂ​ദ​ബി ഫ്യൂ​ച്ച​ര്‍ എ​ന​ര്‍ജി ക​മ്പ​നി(​മ​സ്ദ​ര്‍)​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി 15ന് ​സ​മാ​പി​ക്കും. മ​സ്ദ​റി​ന്റെ ഇ​രു​പ​താം വാ​ര്‍ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ വാ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​സ്ദ​ര്‍ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​മീ​ല്‍ അ​ല്‍ റ​മാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ റി​ന്യൂ​വ​ബി​ള്‍ എ​ന​ര്‍ജി ഏ​ജ​ന്‍സി​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സു​സ്ഥി​ര​താ വാ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച ഊ​ര്‍ജ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള മു​ന്‍ഗ​ണ​ന​ക​ള്‍ നി​ര്‍വ​ചി​ക്കു​ക​യും കൂ​ട്ടാ​യ അ​ജ​ണ്ട വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഏ​ജ​ന്‍സി​യു​ടെ 171 അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി മ​ന്ത്രി​മാ​രും മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മ​റ്റു​മാ​യി 1500ലേ​റെ പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2008ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി സു​സ്ഥി​ര​താ വാ​ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന​തു​മാ​യ സ്‌​പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ര്‍ജ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​ണ് മ​സ്ദ​ര്‍ എ​ന്ന് അ​ല്‍ റ​മാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. 40 ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് പോ​ര്‍ട്ട്ഫോ​ളി​യേ ആ​ണ് മ​സ്ദ​റി​നു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiWeeksustainability
    News Summary - Abu Dhabi Sustainability Week begins
    Similar News
    Next Story
    X