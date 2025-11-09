Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:41 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി സെ​ന്റ് ജോ​ര്‍ജ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്

    അ​ബൂ​ദ​ബി സെ​ന്റ് ജോ​ര്‍ജ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്
    അ​ബൂ​ദ​ബി സെ​ന്റ് ജോ​ര്‍ജ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ലെ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി സെ​ന്റ് ജോ​ര്‍ജ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ലെ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. അ​മ്പ​തോ​ളം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും വി​വി​ധ ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി മു​ത​ലാ​ണ് കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ക.

    സി​നി​മ താ​രം മ​നോ​ജ് കെ. ​ജ​യ​ന്‍ പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ബ്ര​ഹ്‌​മ​വാ​ര്‍ ഭ​ദ്രാ​സ​ന മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത യാ​ക്കോ​ബ് മാ​ര്‍ ഏ​ലി​യാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ഹേ​ഷ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മി​മി​ക്രി, പ്ര​ദീ​പ് ബാ​ബു, സു​മി അ​ര​വി​ന്ദ് ആ​ൻ​ഡ്​ ടീം ​ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന്, സ്ഫ​ടി​കം ടീം ​ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, മ​റ്റു ക​ലാ വി​രു​ന്നു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ലൈ​വ് ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​നി നാ​ട​ന്‍ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍, ഗ്രി​ല്‍ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍, അ​ച്ചാ​റു​ക​ള്‍, ഗാ​ര്‍ഹി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, ക​ര കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഫെ​സ്റ്റി​ലു​ണ്ടാ​വും. ബ്ര​ഹ്‌​മ​വാ​ര്‍ ഭ​ദ്രാ​സ​ന മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത യാ​ക്കോ​ബ് മാ​ര്‍ ഏ​ലി​യാ​സ്, ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ര്‍ ഗീ​വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ത്യു, സ​ഹ വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ര്‍ മാ​ത്യു ജോ​ണ്‍, ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ ട്ര​സ്റ്റി ഡാ​നി​യേ​ല്‍ തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി സി. ​ഉ​ല​ഹ​ന്നാ​ന്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സ​ന്തോ​ഷ് കെ. ​ജോ​ര്‍ജ്, ഫി​നാ​ന്‍സ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ബി​നോ ജോ​ണ്‍, മീ​ഡി​യ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ജി​ബി​ന്‍ എ​ബ്ര​ഹാം മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Abu DhabiOrthodoxHarvest Festivalcathedral
