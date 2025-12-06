Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    6 Dec 2025 6:11 AM IST
    Updated On
    6 Dec 2025 6:11 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി റോ​ഡു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യ അ​ട​ച്ചി​ടും

    അ​ബൂ​ദ​ബി റോ​ഡു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യ അ​ട​ച്ചി​ടും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ റോ​ഡു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് എ.​ഡി മൊ​ബി​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ബ​ദ​ല്‍ റോ​ഡു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ സ്ട്രീ​റ്റ്, ശൈ​ഖ ഫാ​ത്തി​മ ബി​ന്‍ത് മു​ബാ​റ​ക് സ്ട്രീ​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​ഡു​ക​ള്‍ അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബ്രി​ഡ്ജി​നു സ​മീ​പം വ​രെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ലൈ​നു​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ല്‍ 22 വ​രെ അ​ട​ച്ചി​ടും. ഇ​ട​ത്തേ മൂ​ന്നു ലൈ​നു​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ പു​ല​ര്‍ച്ച 12 മു​ത​ല്‍ 15ന് ​രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക.

    വ​ല​ത്തേ ര​ണ്ട് ലൈ​നു​ക​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 15ന് ​രാ​ത്രി 10 മു​ത​ല്‍ 22ന് ​പു​ല​ര്‍ച്ച ആ​റു​വ​രെ​യും അ​ട​ച്ചി​ടും. ഡി​സം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടി​ന് പു​ല​ര്‍ച്ച അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​ണ് ശൈ​ഖ ഫാ​ത്തി​മ ബി​ന്‍ത് മു​ബാ​റ​ക് സ്ട്രീ​റ്റി​ല്‍ വി​വി​ധ ലൈ​നു​ക​ള്‍ അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്. ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ ബ​ദ​ല്‍ പാ​ത​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ.​ഡി മൊ​ബി​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

