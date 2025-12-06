അബൂദബി റോഡുകൾ ഭാഗികമായ അടച്ചിടുംtext_fields
അബൂദബി: വരുംദിവസങ്ങളില് അബൂദബിയിലെ റോഡുകൾ ഭാഗികമായി അടച്ചിടുമെന്ന് എ.ഡി മൊബിലിറ്റി അറിയിച്ചു. ഇതുമൂലമുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഒഴിവാക്കാന് ബദല് റോഡുകള് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിര്ദേശിച്ചു.
ശൈഖ് സായിദ് ബിന് സുല്ത്താന് സ്ട്രീറ്റ്, ശൈഖ ഫാത്തിമ ബിന്ത് മുബാറക് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡുകള് അടച്ചിടുക. ശൈഖ് സായിദ് ബ്രിഡ്ജിനു സമീപം വരെയുള്ള നിരവധി ലൈനുകള് ഡിസംബര് ഒമ്പത് മുതല് 22 വരെ അടച്ചിടും. ഇടത്തേ മൂന്നു ലൈനുകള് ഡിസംബര് ഒമ്പതിന് പുലര്ച്ച 12 മുതല് 15ന് രാത്രി 10 വരെയാണ് അടച്ചിടുക.
വലത്തേ രണ്ട് ലൈനുകള് ഡിസംബര് 15ന് രാത്രി 10 മുതല് 22ന് പുലര്ച്ച ആറുവരെയും അടച്ചിടും. ഡിസംബര് അഞ്ചിന് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മുതല് എട്ടിന് പുലര്ച്ച അഞ്ചുവരെയാണ് ശൈഖ ഫാത്തിമ ബിന്ത് മുബാറക് സ്ട്രീറ്റില് വിവിധ ലൈനുകള് അടച്ചിടുന്നത്. ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷ വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് നവീകരണം നടത്തുന്നതെന്നും ഡ്രൈവര്മാര് ബദല് പാതകള് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും എ.ഡി മൊബിലിറ്റി അധികൃതര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
