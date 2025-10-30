Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Oct 2025 9:04 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 9:04 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത, ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​രു​ത്​
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍, ഫോ​ൺ കോ​ള്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചോ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ന​വീ​ന ത​ട്ടി​പ്പു​രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സി​ലെ സൈ​ബ​ര്‍ക്രൈം വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. കേ​ണ​ല്‍ അ​ലി ഫാ​രി​സ് അ​ല്‍ നു​ഐ​മി അ​ബൂ​ദ​ബി നി​വാ​സി​ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഫോ​ൺ കോ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യോ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്കി​ങ് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ ന​ല്‍ക​രു​തെ​ന്നും ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​തെ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ക്ലി​ക്ക്​ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. മോ​ഹ​ന​വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ ഇ​ര​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​ല്‍ എ​ല്ലാ​യ്‌​പ്പോ​ഴും ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ ഫോ​ൺ കോ​ളു​ക​ളോ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ട്ടാ​ല്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

