Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു​വ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 7:40 AM IST

    യു​വ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ള്‍ വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കും
    യു​വ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ട്രാ​ഫി​ക് ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ള്‍ വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ൽ 21വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള പ്ര​ബേ​ഷ​ണ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്.

    ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ ലൈ​സ​ന്‍സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ല്‍ ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്ക് പു​തി​യ ലൈ​സ​ന്‍സി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. യു​വ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും ക​ടു​ത്ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്റ്‌​സ് പ്രോ​ഗ്രാം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ല​ഫ്. കേ​ണ​ല്‍ സ​ഈ​ദ് ഖ​ല്‍ഫാ​ന്‍ അ​ല്‍ ക​അ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലൈ​സ​ന്‍സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ല്‍ അ​വ​ര്‍ക്ക് ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​വും ഓ​ടി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ലൈ​സ​ന്‍സ് നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, ഈ ​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞും ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്റ്‌​സ് വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ലൈ​സ​ന്‍സ് വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    2400 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കോ​ഴ്‌​സി​ല്‍ ചേ​രാ​നു​ള്ള ഫീ​സ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ലൈ​സ​ന്‍സ് വീ​ണ്ടും ല​ഭി​ക്കു​ക​യും പ​ര​മാ​വ​ധി ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ള്‍ വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ ലൈ​സ​ന്‍സ് പി​ന്‍വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ഒ​രു വ​ര്‍ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞു മാ​ത്ര​മേ പു​തി​യ ലൈ​സ​ന്‍സി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വൂ.

    21 വ​യ​സ്സി​നും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലും പ്രാ​യ​മു​ള്ള സ്ഥി​ര സൈ​ല​ന്‍സ് ഉ​ട​മ​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ 24 ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്റ് ആ​യാ​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ലൈ​സ​ന്‍സ് സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യോ 2400 ദി​ര്‍ഹം അ​ട​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​ന കോ​ഴ്‌​സി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്ത് ലൈ​സ​ന്‍സ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ കു​റ്റം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചാ​ല്‍ ആ​റു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ലൈ​സ​ന്‍സ് സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും.

    8 പോ​യി​ന്റ് മു​ത​ല്‍ 23 പോ​യ​ന്റ് വ​രെ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 899 ദി​ര്‍ഹം അ​ട​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്താ​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ 8 പോ​യ​ന്റു​ക​ള്‍ കു​റ​ച്ചു​ന​ല്‍കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newslicenceblack pointsAbu Dhabi Police
    News Summary - Abu Dhabi Police tightens rules for young drivers
    Similar News
    Next Story
    X