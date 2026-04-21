Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബ്ലാക് പോയിന്‍റുകൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 April 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 8:04 AM IST

    ബ്ലാക് പോയിന്‍റുകൾ കുറക്കാൻ മുഷ്രിഫ് മാളിൽ സൗകര്യം; ഒരു മാസം നീളുന്ന സംരംഭവുമായി അബൂദബി പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    അബൂദബി: ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കെതിരേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് പോയിന്‍റുകള്‍ കുറച്ചുനല്‍കുന്നതിന് ഒരു മാസം നീളുന്ന പദ്ധതിയുമായി അബൂദബി പൊലീസ്. മുഷ്രിഫ് മാളിലെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക സേവനകേന്ദ്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    ഏപ്രില്‍ 20 മുതല്‍ മെയ് 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ വൈകീട്ട് നാലു മുതല്‍ രാത്രി 10 വരെയാണ് കേന്ദ്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഗതാഗത നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഡ്രൈവിങ് രീതിയെ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ സേവനം ലഭ്യമാക്കി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് അവരുടെ ഇടപാടുകള്‍ ലളിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുകയെന്നതും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരെ അധികൃതര്‍ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Abu Dhabi, UAE, news, gulf news
    News Summary - Abu Dhabi Police Launch Month-Long Initiative at Mushrif Mall to Help Drivers Reduce Black Points
    X