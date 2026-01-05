Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Jan 2026 6:24 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 6:24 AM IST

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മി​ത ശ​ബ്ദം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്

    2000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും 12 ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ളും ചു​മ​ത്തും
    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മി​ത ശ​ബ്ദം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​മി​ത ശ​ബ്ദ​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. ചി​ല യു​വാ​ക്ക​ള്‍ അ​മി​ത ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലും അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യ മോ​ഡി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ലി​യ ശ​ല്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​രം ശ​ബ്ദം കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രെ​യും പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക്കു​ക​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ക​യും മ​റ്റു മാ​ന​സി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ല​ട്ടു​ന്ന​വ​രെ​യും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​വ​രു​ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    അ​മി​ത ശ​ബ്ദം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ 2000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും 12 ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ളും ചു​മ​ത്തും. അ​ന​ധി​കൃ​ത മോ​ഡി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യാ​ല്‍ 1000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും 12 ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്റും ചു​മ​ത്തും. വാ​ഹ​നം 30 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. 10,000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യ​ട​ച്ചാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ പി​ന്നീ​ട് വി​ട്ടു​ന​ല്‍കൂ. മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ തു​ക അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വാ​ഹ​നം പ​ര​സ്യ​മാ​യി ലേ​ലം ചെ​യ്യും. അ​മി​ത ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ മ​റ്റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടാ​ല്‍ 999ല്‍ ​വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

