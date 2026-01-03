Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:38 AM IST

    ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ൽ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്

    ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ൽ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്
    അബുദാബി പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട അപകടദൃശ്യം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ക​വ​ല​ക​ളി​ലും സി​ഗ്ന​ലു​ക​ള്‍ ഉ​ള്ള നാ​ല്‍ക്ക​വ​ലു​ക​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ എ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ലെ ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കു​ന്ന മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. മോ​ണി​ട്ട​റി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്ലാ​യ്മ​യും മ​റ്റു ചി​ന്ത​ക​ളി​ല്‍ മു​ഴു​കു​ന്ന​തും മൂ​ലം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ ലെ​യി​ന്‍മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​രി​ക​യും ഇ​തു കൂ​ട്ടി​യി​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ വീ​ഡി​യോ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ങ്കു​വ​ച്ചു.

    ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ ഫോ​ണി​ല്‍ ഇ​ന്റ​ര്‍നെ​റ്റി​ല്‍ തി​ര​യു​ന്ന​തും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഫോ​ണ്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഫോ​ട്ടോ​ക​ള്‍ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളും കാ​ല്‍ന​ട​യാ​ത്രി​ക​രെ​യും മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​ണാ​തെ വ​രി​ക​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ക​യും സി​ഗ്ന​ലു​ക​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ക്കു​ക​യും കാ​ല്‍ന​ട​യാ​ത്രി​ക​രെ​യും ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളെ​യും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    റെ​ഡ് സി​ഗ്ന​ല്‍ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ല്‍ 1000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും 12 ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യി​ന്റു​ക​ളും ചു​മ​ത്തു​ക​യും വാ​ഹ​നം 30 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു​കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ 50,000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ അ​ട​യ്‌​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ലൈ​സ​ന്‍സ് ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഡും ചെ​യ്യും. വാ​ഹ​നം മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ണം മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വാ​ഹ​നം പ​ര​സ്യ​മാ​യി ലേ​ലം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Abu Dhabi Police issues warning against using mobile phones while driving
