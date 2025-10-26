Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 8:53 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പ​ദ്ധ​തി

    പു​തി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി ഏ​കീ​ക​രി​ക്കും
    ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പ​ദ്ധ​തി
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ രൂ​പ​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം. അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി അ​തോ​റി​റ്റി(​അ​ഡ​ഫ്​​സ), അ​ബൂ​ദ​ബി ക്വാ​ളി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ഫോ​ർ​മി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ(​ക്യു.​സി.​സി), അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫീ​സ് (എ.​ഡി.​ഐ.​ഒ) എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ രൂ​പ​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഭ​ക്ഷ്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ്​ സം​വി​ധാ​നം. ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും പു​തി​യ കൃ​ഷി​രീ​തി, സു​സ്ഥി​ര ഭ​ക്ഷ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചും ഭ​ക്ഷ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തു​വ​ഴി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഭാ​വി​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ, ജി.​സി.​സി, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, യു.​എ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രീ​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പു​തി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് വ​ഴി സ്ഥാ​പി​ക്കും. പു​തി​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഭ​ക്ഷ​ണ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വ് ആ​റ് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സം വ​രെ കു​റ​ക്കു​ക​യും, ഭ​ക്ഷ്യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    പു​തി​യ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ഹ​ലാ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നും വി​പ​ണി പ്ര​വേ​ശ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സം​രം​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ​അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഗോ​ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഹ​ലാ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    News Summary - Abu Dhabi plans to revamp the food sector
