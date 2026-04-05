    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 April 2026 7:25 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 7:28 PM IST

    വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിനിടെ ചീളുകൾ പതിച്ചു; അബൂദബിയിൽ പെട്രോകെമിക്കൽസ് പ്ലാന്റിൽ തീപിടുത്തം

    അബൂദബി: വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിനിടെ ചീളുകൾ പതിച്ച്​ അബൂദബിയിലെ ബുറൂജ് പെട്രോകെമിക്കൽസ് പ്ലാന്റിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. പ്ലാന്റ് പരിസരത്ത് മൂന്ന് ഇടങ്ങളിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതായാണ്​ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്​. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. പ്ലാന്റിൽ ചില നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ വിലയിരുത്തൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം അതിവേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും നിലവിൽ സ്ഥിതി പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും അബൂദബി മീഡിയ ഓഫീസ്​ അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും, അഭ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    TAGS: Abu Dhabi, plant, air defense, catches fire, Petrochemical
    News Summary - Abu Dhabi petrochemical plant catches fire after being hit by air defense fragments
