Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:42 AM IST

    തീ​രം അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ണം-​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം

    തീ​രം അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ണം-​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം
    തീ​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ‘ന​ല്ലോ​ണ​ത്തീ​ര​ത്ത്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: തീ​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ‘ന​ല്ലോ​ണ​ത്തീ​ര​ത്ത്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണം-​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തീ​രം കു​ടും​ബാം​ഗം ഡോ. ​ച​ന്ദ്ര​ജി​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി​തേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    തീ​രം അ​ബൂ​ദ​ബി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​പി​ൻ, തീ​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, തീ​രം ദു​ബൈ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മ​ഹേ​ഷ് ബാ​ബു, അ​മൃ​ത​തീ​രം ട്ര​സ്റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തീ​രം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    പ്ര​ദീ​പ്, വ​നി​ത ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​നു​ഷ, ശീ​ത​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:kerala piraviAbu Dhabionamgulfnews
    News Summary - Abu Dhabi Onam-Kerala Piravi celebrations
