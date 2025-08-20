Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനിയമലംഘനം; അബൂദബിയിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 8:58 AM IST

    നിയമലംഘനം; അബൂദബിയിൽ ഇറച്ചിക്കട പൂട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    നിയമലംഘനം; അബൂദബിയിൽ ഇറച്ചിക്കട പൂട്ടി
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മം തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ലം​ഘി​ച്ച മാം​സ​വി​ല്‍പ​ന കേ​ന്ദ്രം അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​ര്‍ഷി​ക ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ അ​തോ​റി​റ്റി (അ​ഡാ​ഫ്‌​സ) പൂ​ട്ടി​ച്ചു. സാ​യി​ദ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​ന്നി​രു​ന്ന ബോ​ഹ ബ​ച്ച​റി എ​ല്‍.​എ​ല്‍.​സി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ര്‍ത്തും വി​ധ​മാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ഡാ​ഫ്‌​സ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. താ​ക്കീ​ത് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും ഇ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ സ്ഥാ​പ​നം വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നും തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പൂ​ട്ട​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ഡാ​ഫ്‌​സ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiClosedviolating lawmeat shop
    News Summary - Abu Dhabi meat shop closed for violating law
    Similar News
    Next Story
    X