Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    1 Oct 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 7:03 AM IST

    അബൂദബി മലയാളി സമാജം ഭാരവാഹികൾ

    അബൂദബി മലയാളി സമാജം ഭാരവാഹികൾ
    സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ, ടി.​വി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ,

    ടി.​എം. നി​സാ​ർ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യെ വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി, മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​യാ​മി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ലി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യും ടി.​വി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ടി.​എം. നി​സാ​റി​നെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും യാ​സി​ർ അ​റ​ഫാ​ത്തി​നെ ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഹൈ​ദ​ര​ലി (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സൈ​ജു പി​ള്ള (ട്ര​ഷ), ഗോ​പ​കു​മാ​ർ (ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഗ​ഫൂ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ (ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​ഹ​ദ് വെ​ട്ടൂ​ർ (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ), ഷാ​ജി​കു​മാ​ർ (ഹാ​പ്പി​ന​സ് സെ​ക്ര), ജാ​സി​ർ (ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര), സാ​ജ​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ (അ​സി. ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര), സു​ധീ​ഷ് കൊ​പ്പം (സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര), ന​ടേ​ശ​ൻ ശ​ശി (അ​സി. സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര), മ​ഹേ​ഷ് എ​ള​നാ​ട് (സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര), ബി​ജു കെ.​സി (വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര), എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​ൻ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ലി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ യാ​സി​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത് വ​ര​വ്-​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ഡി​റ്റ​ർ അ​ഹ​ദ് വെ​ട്ടൂ​ർ ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഹൈ​ദ​ര​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ മി​നി​റ്റ്സ് വാ​യി​ച്ചു. നൗ​ഷാ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, സു​നി​ൽ ബാ​ഹു​ലേ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:Abu DhabimalayaligulfOffice Bearers
    News Summary - Abu Dhabi Malayali Society office bearers
