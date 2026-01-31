Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Jan 2026 7:44 PM IST
    Updated On
    31 Jan 2026 7:44 PM IST

    അബൂദബിയിൽ മൂന്നു മുതൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങ​ളുടെ രജിസ്​ട്രേഷൻ നിർബന്ധം

    -രജിസ്​ട്രേഷനിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ 1000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തും
    അബൂദബിയിൽ മൂന്നു മുതൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങ​ളുടെ രജിസ്​ട്രേഷൻ നിർബന്ധം
    ദുബൈ: ഫെ​ബ്രുവരി മൂന്നു മുതൽ അബൂദബിയിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ രജിസ്​ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാകും. മൂന്നിനകം വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും 1,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുമെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പട്ടി, പൂച്ച തുടങ്ങിയ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ‘താം’ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോം വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ്​ അബൂദബി മുനിസിപ്പാലീറ്റീസ്​ ആൻഡ്​ ട്രാൻസ്​പോർട്ട്​ വകുപ്പിന്‍റെ നിർദേശം. എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്കുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ രജിസ്​ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുക.

    വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായി തൊട്ടടുത്തുള്ള വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്കുകൾ സന്ദർശിച്ച്​ ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ, മൈക്രോചിപ്പ്​ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ നേരിട്ട്​ ഗവൺമെന്‍റ്​ പോർട്ടലിൽ അപ്​ലോഡ്​ ചെയ്യാവുന്നതാണ്​. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫീസ്​ ഈടാക്കില്ല. എങ്കിലും യു.എ.ഇ പാസ്​ ആക്ടീവായിരിക്കണം. വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന, മൈക്രോചിപ്പ്​ സ്ഥിരീകരണം എന്നിവ നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും വിവരങ്ങൾ താം വഴി സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടമകൾക്ക്​ സ്ഥിരീകരണ അറിയിപ്പ്​ ലഭിക്കും.

    അതേസമയം, വ്യക്​തികൾക്ക്​ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്​ ഒരു വർഷത്തെ ഗ്രേസ്​ പിരീഡും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്​. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ, ഷെൽട്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവർ ആറ്​ മാസത്തിനകം രജിസ്​ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കണം. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കുകയും സമൂഹത്തിന്‍റെ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടിൽ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ‘കുടുംബ ഇടം’ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ സംരംഭത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

    വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ​കേന്ദ്രീകൃതമായ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അധികൃതർക്ക്​ മികച്ച പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളുടെ സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാനും തെരുവ്​ മൃഗങ്ങളുടെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കാനും നഷ്ടപ്പെടുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ ചേർത്തുവെക്കാനും കഴിയും.

    News Summary - Abu Dhabi makes registration of pets mandatory
